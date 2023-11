Ritrovo di pregiudicati ed episodi di violenza, chiuso per cinque giorni un bar in zona Farnesiana

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato, e nello specifico della Divisione Polizia Amministrativa, che ha provveduto ad emettere e notificare nella giornata di oggi un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. per giorni 5 a carico del gestore di un bar in zona PEEP Farnesiana.

In due distinti episodi gli agenti hanno appurato che all’interno e nelle pertinenze del locale pubblico in questione si sono manifestati due episodi di natura violenta per i quali è stato necessario l’intervento del 118 e degli agenti delle Volanti, costituendo un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito di un’accurata attività svolta dalla squadra amministrativa, la polizia ha riscontrato come l’esercizio commerciale sia stato, in diverse occasioni dagli inizi del 2023, sottoposto a diversi controlli di avventori (effettuati dal 06/08/2023 al 07/11/2023).

Controlli dai quali è emerso che è solitamente frequentato da persone che a loro carico hanno vari provvedimenti di natura amministrativa e giudiziaria per reati contro la persona, reati contro il patrimonio, reati inerenti le sostanze stupefacenti nonché soggetti che hanno avuto a loro carico misure di prevenzione.

Inoltre, il locale in questione è frequentato sia da soggetti dediti all’abuso di alcol che di sostanze stupefacenti, così come rilevato dai controlli effettuati dalle forze di polizia. Per questo motivo, per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ripristinare le condizioni di normale sicurezza e prevenire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, la questura ha adottato il provvedimento in questione.