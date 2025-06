Cinema Roma, Soresi (FdI): “Cedimento nel tetto dell’edificio, pericolo per la possibile presenza di amianto”

“L’edificio che ospita il Cinema Roma si trova in stato di totale abbandono e degrado da diverso tempo, il tetto della struttura presenta un evidente cedimento, con un’ampia apertura nella parte centrale, tanto da risultare visibilmente pericolante e strutturalmente compromesso”.

Inizia così la segnalazione di Sara Soresi – capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – che, dopo essere stata contattata da alcuni residenti della zona, rappresenta la loro forte preoccupazione non solo per il rischio di crollo di materiali dall’edificio, ma anche e soprattutto per il sospetto che la copertura del tetto sia in amianto.

“Come noto – afferma Soresi – la presenza di amianto friabile o danneggiato rappresenta un grave rischio per la salute pubblica, in quanto l’inalazione di fibre di amianto può provocare malattie gravi quali l’asbestosi e il mesotelioma pleurico ed in caso di materiali in amianto deteriorati e in condizioni di abbandono, i Comuni hanno l’obbligo di intervenire, anche mediante ordinanza contingibile e urgente, per la rimozione, lo smaltimento e la bonifica in sicurezza, al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

La capogruppo – a mezzo interrogazione – chiede dunque all’Amministrazione se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici da parte degli uffici comunali o dell’Ausl per verificare le condizioni statiche dell’immobile e la presenza effettiva di materiali in amianto nella copertura; se la proprietà privata dell’immobile sia stata formalmente diffidata o sollecitata ad intervenire per la messa in sicurezza e la bonifica della struttura; se il Comune abbia emesso ordinanze specifiche per la rimozione e lo smaltimento dell’eventuale amianto presente e, in caso negativo, se intenda procedere in tal senso. Infine, sollecita l’Amministrazione ad intraprendere azioni concrete per garantire la sicurezza, la salubrità ed il decoro urbano in relazione all’immobile.