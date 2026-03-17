Referendum giustizia, a Calendasco la festa di fine campagna del “no” il 19 marzo

una nota stampa che informa dell’evento finale della Campagna per il no al referendum sulla Giustizia, giovedì 19 marzo e, in allegato, il volantino.

Si ricordano i prossimi appuntamenti del Comitato.

Questa sera, martedì 17 marzo alle ore 20:45 a Fiorenzuola, presso l’auditorium San Giovanni, le ragioni del No saranno esposte dal presidente del Tribunale di Piacenza, Stefano Brusati, dalla sostituta procuratrice della Repubblica di Piacenza, Emanuela Podda, dall’avvocato Boris infantino, Foro di Piacenza e coordinerà l’incontro Alessandro Molari.

Mercoledì 18 marzo a Podenzano, sala Scotti in piazza Ghisoni, ore 21:00, saranno il giudice del Tribunale di Piacenza Antonino Fazio e l’avvocato Giuseppe Coiro del Foro di Piacenza, coordinati dal portavoce del comitato civico, Alessandro Molari, a incontrare cittadini per illustrare le ragioni contrarie alla riforma della costituzione

Mercoledì 18 marzo a Piacenza, ore 21,Auditorium Sant’Ilario, incontro pubblico “Il referendum e la difesa della Costituzione”, un momento di confronto e approfondimento sul significato e sulle implicazioni del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa è promossa da Alleanza Verdi e Sinistra e vuole offrire alla cittadinanza «uno spazio di informazione e discussione sui temi dell’indipendenza della magistratura, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e della tutela dei principi costituzionali». Ospite della serata sarà Paolo Cento, che dialogherà con il pubblico sui contenuti del referendum e sulle ragioni del voto contrario alla riforma.

Sempre il 18, al centro culturale di San Nicolò, viale Dante Alighieri, 9, ore 20:30, il Pd provinciale organizza un incontro pubblico con Stefano Bonaccini, parlamentare europeo, con interventi di Silvio Bisotti, presidente pd provinciale, e Pierluigi Petrini, già parlamentare. Porterà i suoi saluti il segretario provinciale Pd, Massimiliano Gobbi

Referendum giustizia, a Calendasco la festa di fine campagna del “No”. Appuntamento giovedì 19 marzo al capannone “Rita Atria”

Si chiude in un luogo simbolo la campagna referendaria per il No alla riforma costituzionale della giustizia: giovedì 19 marzo, alle ore 17.30, il capannone confiscato alla mafia “Rita Atria” di Calendasco (via Trebbia 3, Ponte Trebbia) ospiterà la festa di fine campagna promossa dai comitati per il No: Comitato “Giusto dire No”, Comitato civico “No alla riforma Nordio” e dal Comitato “Avvocati per il No”.

Un appuntamento pubblico, aperto alla cittadinanza, che vedrà alternarsi al microfono magistrati, volontari, donne e uomini della giustizia, protagonisti in queste settimane di un’intensa mobilitazione sul territorio.

Sono stati oltre 50 gli incontri organizzati tra Piacenza e provincia, centinaia i banchetti informativi, migliaia le persone incontrate in un percorso di confronto e informazione sui contenuti della riforma e sulle ragioni del voto contrario.

«Sarà un momento anche per festeggiare questo incontro con le persone – spiegano i promotori – cercando di parlare di giustizia e di cosa servirebbe davvero alla giustizia: più personale, più risorse e dotazioni per rendere i processi più veloci ed efficienti».

La scelta del capannone “Rita Atria”, bene confiscato alla criminalità organizzata, assume un valore fortemente simbolico: un luogo restituito alla collettività che diventa spazio di partecipazione democratica e difesa della Costituzione.

Al centro dell’iniziativa, le ragioni del No: la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la necessità di rafforzare il sistema giustizia senza interventi che ne mettano a rischio i principi fondamentali.

L’iniziativa si concluderà con un brindisi finale, come momento di condivisione dopo settimane di impegno collettivo.

L’invito è aperto a tutte e tutti.

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