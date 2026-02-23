Il Club Veicoli Storici Piacenza chiude un’altra Dakar Classic al fianco di Carcheri

Si è chiusa con grande soddisfazione l’ennesima spedizione di Luciano Carcheri alla Dakar Classic. Il pilota ligure è riuscito a portare a termine anche questa edizione dell’affascinante quanto temibile gara nel deserto, disputata ancora una volta in Arabia Saudita. Ad affiancarlo, oltre alla compagna Fabrizia Pons, anche l’Asd Club Veicoli Storici Piacenza. Il sodalizio piacentino ha infatti deciso anche per il 2026 di rinnovare il sostegno all’amico Luciano che al volante di una Isuzu Vehicross V6 del 2000 sotto i colori della Squadra Corse Angelo Caffi è arrivato al traguardo conquistando la 29esima posizione in classifica generale.

Sulla vettura, come sempre, ad accompagnarlo erano presenti i loghi dell’Asd CVSP. “È stata una Dakar particolarmente dura e selettiva, una delle più impegnative degli ultimi anni per la categoria Classic – ha dichiarato Carcheri -. Chilometraggi elevati, condizioni del terreno estreme e come di consueto imprevisti tecnici che ci hanno messo a dura prova, rendendo ogni giornata una vera sfida di resistenza, lucidità e capacità di adattamento. Ringrazio ancora una volta gli amici di Piacenza per aver scelto di restare al mio fianco”.

L’edizione 2026 si è svolta dal 3 al 17 gennaio, su un percorso che ha previsto 13 tappe per un tracciato complessivo di oltre 7.000 km: una maratona di regolarità e navigazione basata su percorsi separati da quelli della gara principale, tra sabbia e dune.

La collaborazione tra Carcheri e Asd CVSP è nata e poi consolidata in seno alla Dakar Classic, ma ovviamente è poi nata un’amicizia che spesso porta il pilota ligure a partecipare agli eventi e agli appuntamenti organizzati dal sodalizio piacentino.

“Ad unirci – spiegano dal Club – non è solo una condivisione per la passione per le gare e per le auto. Negli anni è nato un rapporto autentico, che vogliamo continuare a coltivare. Ci conosciamo da tempo e abbiamo la volontà di proseguire questa collaborazione anche nelle prossime Dakar. Per noi è un onore essere “a bordo” con Luciano durante queste gare così estreme”.

La vettura di Luciano e Fabrizia spesso è stata esposta in occasione degli eventi organizzati dall’Asd CVSP e non è detto che gli appassionati possano rivederla in uno degli appuntamenti in calendario per il 2026.

