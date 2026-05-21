Esce dal carcere dopo oltre 11 anni, 37enne straniero subito espulso

L’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero irregolare di anni 37, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per applicazione dell’art. 16 comma 5 (espulsione in alternativa alla detenzione), dopo aver espiato una condanna per cumulo di pene di 11 anni 3 mesi e 9 giorni per stupefacenti, furto aggravato, rapina, ricettazione, porto armi od oggetti atti ad offendere, resistenza e lesioni aggravate.

Il cittadino straniero è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso l’aeroporto di Milano Malpensa dove personale della Questura di Piacenza unitamente ad altro personale di al della Polizia di Stato, abilitato alle scorte internazionali, lo ha portato nel Paese di Origine, tramite volo Charter Internazionale, direzione Tunisi.

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