Coldiretti, verso la Giornata del Ringraziamento domenica 30 novembre a Lugagnano

La comunità agricola piacentina si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno: la Giornata del Ringraziamento, che avrà il suo culmine questa domenica 30 novembre a Lugagnano, dove si svolgerà la celebrazione provinciale organizzata da Coldiretti Piacenza. Nel frattempo, in tutto il territorio prosegue un calendario di iniziative molto partecipate, che coinvolgono paesi, parrocchie e amministrazioni locali con l’obiettivo di rendere omaggio al raccolto e sottolineare il valore insostituibile dell’agricoltura per la comunità.

Le celebrazioni zonali, diffuse in varie località della provincia, confermano infatti non solo un forte radicamento territoriale, ma anche la consapevolezza del ruolo che gli agricoltori svolgono ogni giorno nella tutela del paesaggio e del territorio, soprattutto nelle aree interne e montane.

Il Programma della Giornata domenica a Lugagnano

​La manifestazione si aprirà nelle prime ore della mattinata, seguendo un programma ricco di momenti cerimoniali e convivialità:

La giornata prenderà il via con il tradizionale Raduno dei mezzi agricoli in Piazza Casana, con trattori e macchinari che arriveranno da tutta la provincia per essere parte del corteo e ricevere la benedizione.

A seguire, le autorità e la comunità si riuniranno per il Corteo, accompagnato dalle note del Corpo Bandistico La Magiostrina, che sfilerà per le vie del paese fino alla Chiesa Parrocchiale.

​Il momento centrale della mattinata sarà la Santa Messa alle 11, che sarà presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio-Bobbio, Mons. Adriano Cevolotto. Concelebreranno il Consigliere Ecclesiastico Don Giuseppe Sbuttoni e il Parroco Don Josué Brito Da Silva.

Animerà la Santa Messa con canti Sacri il coro Montegiogo nato 53 anni fa e costituito ufficialmente nel 1973 come associazione. A rimarcarne la presenza lo storico presidente Agostino Vincini: “Il nostro coro, diretto dal Maestro Paolo Burzoni, può contare su 35 coristi equamente divisi in tenori, bassi, contralti e soprani ed è quindi un coro di quattro voci miste. La nostra partecipazione vuole essere – spiega – un ringraziamento alla Coldiretti per la collaborazione che ci lega da anni. Da associato Coldiretti, vivo il Ringraziamento come un grazie a Dio per i doni della terra, un momento per valorizzare i nostri prodotti agricoli, da contrapporre agli ultraformulati o alle imitazioni di bassa qualità”.

​Al termine della funzione religiosa, il programma prevede i saluti delle Autorità e, immancabile, la Benedizione dei mezzi agricoli. Si proseguirà poi con la degustazione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio, un’occasione per celebrare i frutti della terra piacentina.

La Giornata del Ringraziamento prevede il Mercato di Campagna Amica per l’intera mattinata. Nel primo pomeriggio la vita della manifestazione si sposterà nuovamente nelle piazze Casana e Castellana, dove proseguiranno le numerose iniziative, offrendo un’occasione unica per conoscere le nostre tradizioni.

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Attività ed Esperienze

​ Battesimo della Sella: A cura della Società Agricola La Losca s.s. di Mara Baldanti. Un’introduzione al mondo dell’equitazione.

A cura della Società Agricola La Losca s.s. di Mara Baldanti. Un’introduzione al mondo dell’equitazione. ​Esposizione Animali: gli esemplari e la vita della fattoria.

​ Sapori e Tradizione Enogastronomica

​ Esibizione del Norcino: A cura dell’Azienda Agricola Andrea Montagna, con dimostrazione pratica della realizzazione del Salame .

A cura dell’Azienda Agricola Andrea Montagna, con dimostrazione pratica della . ​ Enoteca della Vallata con i vini prodotti dalle cantine locali.

vini prodotti dalle cantine locali. ​Mercato di Campagna Amica: prodotti freschi e a km 0 direttamente dagli agricoltori.

​Artigianato e Mezzi Agricoli

​ Lavorazione del Legno: Dimostrazione pratica dell’artigiano Fabio Pini.

Dimostrazione pratica dell’artigiano Fabio Pini. ​Esposizione Trattori: una carrellata di mezzi agricoli, dai modelli antichi che hanno fatto la storia ai trattori nuovi e moderni.

Nel primo pomeriggio infine sono previsti la gara del taglio del tronco e la gara del tiro del ballone.

Il messaggio nazionale: cura del Creato e dignità del lavoro agricolo

Il senso più ampio della Giornata del Ringraziamento è stato richiamato anche da Papa Leone XIV, che al termine dell’Angelus del 9 novembre ha espresso la sua vicinanza al mondo agricolo, invitando a una “cura responsabile del territorio”, a contrastare lo spreco alimentare e a scegliere pratiche agricole sostenibili. Il Papa ha poi rivolto il suo ringraziamento a “Sora Madre Terra” e a tutti coloro che la coltivano e la custodiscono con dedizione.

A livello nazionale, la 75ª Giornata del Ringraziamento si è svolta quest’anno ad Acerra, in provincia di Napoli, con il tema “Giubileo, rigenerazione della terra e speranza per l’umanità”. Il messaggio della CEI invita alla gratitudine per i doni del Creato, alla tutela della dignità del lavoro agricolo e alla lotta contro fenomeni come lo sfruttamento lavorativo e le agromafie, che minano la giustizia sociale e il valore etico della produzione agricola.

Coldiretti Piacenza: “Un impegno quotidiano che dà futuro”

Il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli, ha sottolineato come la Giornata del Ringraziamento sia un’occasione importante per riconoscere il lavoro quotidiano degli agricoltori e delle loro famiglie.

“Il Ringraziamento – ha affermato – rappresenta un momento per riconoscere l’impegno di chi, attraverso sacrifici, passione e competenza, custodisce il territorio e garantisce alla comunità cibo sano e di qualità. È anche un invito a rinnovare la fiducia nel futuro e a promuovere un modello agricolo sostenibile, innovativo e profondamente umano”.

