Il futuro alle spalle, giornata di studio alla Galleria Alberoni il 29 novembre.Dopo la memorabile serata che ha visto l’Orchestra del mare approdare alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni (un evento che Vincenzo de’ Paoli sarebbe stato molto contento di ospitare, come aveva ricordato nella conferenza stampa di presentazione padre Nicola Albanesi, Superiore del Collegio Alberoni) proseguono le celebrazioni per il quarto centenario della fondazione della Congregazione della Missione che entrano nello specifico del carisma di Vincenzo de’ Paoli con la il colloquio – giornata di studio programmata alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni per sabato 29 novembre, dalle ore 10 alle ore 15.30 (ingresso libero e gratuito).

L’iniziativa presenta innanzitutto un titolo molto particolare: Il futuro alle spalle

Il «colloquio» infatti vuole essere una giornata di studio e di testimonianze sul carisma vincenziano a 400 anni di distanza dal suo apparire storico. Non tanto per ricordare nostalgicamente ciò che è stato. Ma per far memoria in vista del futuro.

Il programma della giornata

La giornata è strutturata su due tempi: la Congregazione ieri e oggi, ispirazione originaria e attualizzazione contemporanea.

I lavori saranno aperti dal saluto di Mons. Adriano Cevolotto, Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio e dall’introduzione di padre Nicola Albanesi, Superiore del Collegio Alberoni.

Il primo momento è affidato alla riflessione di P. Erminio Antonello “sulla carità missionaria di S. Vincenzo”. È la proposta di un modello di evangelizzazione dei poveri che tiene insieme i due poli della missione e della carità, dell’annuncio evangelico e della promozione umana.

Il secondo momento è un forum di testimonianze di confratelli, coordinato da P. Salvatore Farì CM, su come oggi loro stessi incarnano il carisma vincenziano, in vari settori di servizio pastorale.

Interverranno P. Francesco Gusmeroli CM (pastorale giovanile), P. Bernard Jalkh CM (pastorale sanitaria), P. Pascal Assaf CM (la missione in Medio-Oriente), P. Stan Zontak CM (la missione nell’Est Europa).

Al termine dei lavori della mattinata si terrà la pausa pranzo con un buffet offerto a tutti gli intervenuti nell’antico refettorio del Collegio Alberoni.

Subito dopo partiranno le visite guidate alla mostra Il Racconto della Carità. La vita, le opere e le parole di Vincenzo de’ Paoli, che presenta, nella Biblioteca monumentale del Collegio Alberoni, le lettere autografe di Vincenzo, le grandi biografie del santo, le regole della Congregazione e altri documenti agiografici dal XVII secolo ai giorni nostri; con una sezione di libri parlanti e un’installazione video con le scene più suggestive del film premio Oscar Monsieur Vincent.

Nel pomeriggio, in Sala Arazzi, si terrà la proiezione del video dal titolo «Fino alla fine», preceduta da una presentazione degli autori, Claudio Mantegna, Sr Rosanna Pitarresi FdC e P. Salvatore Farì CM.

Si tratta di un’opera musicale multimediale realizzata dal gruppo musicale GM Music in collaborazione con Blueverse Academy.

L’opera, prodotta dalla Congregazione della Missione, rievoca alcuni passaggi importanti e significativi della vita di San Vincenzo de’ Paoli a confronto con i tempi di oggi, per ridire con forza quanto il carisma vincenziano sia ancora e sempre attuale.

Il progetto di Dio sull’uomo di ieri, di oggi e sempre, è l’amore. La ricerca stessa dell’uomo dell’amore è l’anelito che Dio mette nel cuore: amore che, sulla terra, è attraversato dal disordine… mentre Dio tenta, in ogni tempo e in ogni modo, di restituirgli armonia, speranza e bellezza, attraverso l’azione carismatica di Vincenzo de’ Paoli “ieri” e dei Vincenziani “oggi”.

S. Vincenzo in questa prospettiva non è dietro di noi, come uomo del passato, ma è davanti a noi, come uomo profetico del futuro. S. Vincenzo è ancora davanti a noi per audacia, creatività, generosità, lungimiranza, coraggio e, soprattutto, per santità di vita.

Ecco spiegato in che senso il futuro è alle nostre spalle: dobbiamo ancora arrivare, nel nostro tempo, dove è arrivato S. Vincenzo nel suo tempo. Abbiamo una eredità alle nostre spalle che ci spinge. Il nostro futuro ci spinge ad essere ciò che ancora non siamo compiutamente.

Il colloquio nasce dalla constatazione che il carisma vincenziano è ancora «nuovo». Possiede in sé delle potenzialità inevase che attendono nuove incarnazioni. La Congregazione della Missione ha ancora qualcosa «da-dire», alla Chiesa e alla società civile, ma ancora di più, molto «da-fare». Ha qualcosa da da-dire, perché ha alle spalle un patrimonio ricchissimo di vita, esempi di missione e di carità che non devono e non possono finire nel dimenticatoio perché semplicemente hanno «fatto storia». Ma, nello stesso tempo, ha molto da-fare, perché le vie della missione e della carità esigono ancora di essere percorse in forme nuove.

Il futuro alle spalle

Programma dettagliato della giornata

[dalle ore 10 alle ore 15.30]

Ore 10.00 – Saluto del vescovo Mons Adriano Cevolotto

Ore 10.15 – Introduzione al Colloquio, «Il futuro alle spalle» (P. Nicola Albanesi CM)

Ore 10.30 – Relazione: «La carità missionaria di S. Vincenzo» (P. Erminio Antonello CM)

Ore 11.15 – Pausa musicale (pianoforte)

Ore 11.30 – Forum di testimonianze: «Le incarnazioni del carisma vincenziano nell’oggi»

[P. Francesco Gusmeroli CM, la pastorale giovanile, P. Bernard Jalkh CM, la pastorale sanitaria, P. Pascal Assaf CM, la missione in Medio-Oriente, P. Stan Zontak CM, la missione nell’Est Europa, coordinatore P. Salvatore Farì CM ]

Ore 12.30 – Buffet (nel Refettorio del Collegio)

Ore 13.30 – Visite alla mostra «Il racconto della carità» (nella Biblioteca del Collegio)

Ore 14.00 – Proiezione dell’opera musicale multimediale «Fino alla fine», presentata dagli autori, Claudio Mantegna, Sr Rosanna Pitarresi FdC e P. Salvatore Farì CM (durata: 1 ora di proiezione e 20 minuti di presentazione)

S. Vincenzo de’ Paoli

Il santo della Carità

Profilo biografico

Nato a Pouy, nelle Lande francesi, il 24 aprile 1581, Vincens Depaul è stato un uomo profondamente solidale con il suo tempo. Diventato prete nel 1600, dopo un periodo di smarrimento, grazie ai circoli riformatori della Chiesa di Francia conosciuti a Parigi, ha riscoperto la dignità del suo sacerdozio e si è messo al servizio dei poveri. Il 1617 è stato il suo anno di grazia. Cristo si è rivelato a lui, prima a Folleville, nelle necessità spirituali del popolo della campagna, e poi a Châtillon nelle esigenze materiali e umane della povera gente. I bisogni dei poveri sono diventati per lui un appello di Dio. Nella risposta S. Vincenzo è stato geniale: ha chiesto ai ricchi il loro denaro, alle persone di buona volontà il loro interesse, ai credenti la loro opera e, ad alcuni di loro, il proprio cuore. Nella sua predicazione è riuscito a coinvolgere un grande numero di persone. Sono nate così: 1) le Carità (1617) gruppi di donne di tutte le condizioni per l’assistenza e la cura dei poveri nelle parrocchie; 2) i Preti della Missione (1625) preti-missionari per l’evangelizzazione delle campagne e la formazione del clero; 3) le Figlie della Carità (1633) giovani consacrate per il servizio di Cristo nei poveri, in ogni ambiente e condizione. La sua azione si è rivolta a combattere l’estrema miseria che regnava nelle prigioni, negli ospedali, nei sobborghi di Parigi, nelle campagne. Di qui il suo impegno per migliorare la qualità della vita dei poveri, in cui riuscì a coinvolgere le forze migliori della Chiesa e della società. Dopo anni di lavoro instancabile, si è spento alle 5 di mattina del 27 settembre 1660, sulla seggiola, accanto al fuoco, completamente vestito. La sua ultima parola è stata «Gesù».

