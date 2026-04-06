Al Teatro Municipale di Piacenza il 9 aprile in scena “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”

Emanuele Aldrovandi esplora con linguaggio tragicomico il rapporto talvolta estremo e distruttivo che abbiamo instaurato tra felicità e realizzazione personale. Al Teatro Municipale di Piacenza ritornano gli appuntamenti del cartellone Altri Percorsi giovedì 9 aprile alle ore 21 va in scena COME DIVENTARE RICCHI E FAMOSI DA UN MOMENTO ALL’ALTRO, testo e regia di EMANUELE ALDROVANDI, con TOMAS LEARDINI, SILVIA VALSESIA, SERENA DE SIENA, LUCA MAMMOLI. Prosegue così la programmazione della Stagione di Prosa 2025/2026 del Teatro Municipale curata da Teatro Gioco Vita con la direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, la XXII organizzata dal centro di produzione teatrale piacentino con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Uno spettacolo che esplora con linguaggio tragicomico il rapporto talvolta estremo e distruttivo che abbiamo instaurato tra felicità e realizzazione personale. Al centro della storia, una madre e il suo piano bislacco per aiutare la figlia, di soli sei anni, a diventare un’artista di successo: per farlo è disposta a qualunque cosa. Il racconto di Ferdinando, compagno riluttante e voce narrante, è un viaggio tra ricordo e allucinazione che spinge dinamiche assolutamente reali fino alle loro conseguenze più estreme. Una commedia divertente e spietata sulla complessità dei legami affettivi, sull’ambiguità delle nostre aspirazioni e su quanto siamo disposti a sacrificare, o a far sacrificare, in nome del successo. Senza moralismi né giudizi, lo spettacolo interroga il nostro modo di intendere la felicità, l’educazione, la realizzazione e soprattutto il rapporto con l’arte: cosa significa essere “bravi” in un contesto non-oggettivo in cui il consenso definisce il valore? E cosa siamo disposti a fare per realizzare i sogni che abbiamo proiettato sugli altri?

“COME DIVENTARE RICCHI E FAMOSI DA UN MOMENTO ALL’ALTRO” di Aldrovandi è uno dei tre testi italiani selezionati per il 2026 da Eurodram, rete internazionale di drammaturgia contemporanea che riunisce comitati di lettura in oltre 30 paesi e, ogni due anni, seleziona tre testi per ciascuna nazione con l’obiettivo di favorirne la diffusione, la traduzione e la circolazione nei contesti teatrali internazionali. Nella selezione Eurodram 2026 figurano, oltre a “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro” (“How to become rich and famous all in a sudden”), anche “Presente Assoluto” (“Absolute Present”) di Pier Lorenzo Pisano e “Gli ultimi granelli di sabbia” (“The last grains of sand”) di Federico Malvaldi.

Emanuele Aldrovandi, autore e regista per teatro e cinema, è conosciuto al pubblico piacentino grazie al Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena” con la direzione artistica di Jacopo Maj, nei cui cartelloni abbiamo visto ad esempio “DIECI MODI PER MORIRE FELICI” nel 2023, “L’ESTINZIONE DELLA RAZZA UMANA” nel 2022 e “FARFALLE” nel 2021. Suo anche il testo di “ALLARMI!” di ErosAntEros, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, ospitato nel 2016. In questa stagione è di casa a Piacenza in quanto firma il testo e la regia della nuova produzione di Teatro Gioco Vita per i ragazzi: “Contro il sole – il mito di Dedalo e Icaro”, il cui debutto è previsto agli inizi di maggio e con il quale per la prima volta si rapporta al teatro delle ombre.

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578

e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it

Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).

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