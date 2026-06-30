Temporali in arrivo anche nel piacentino, tregua al caldo torrido. Paolo Corazzon: “Qualche giorno di fresco, ma sarà un’estate di ondate di caldo intense” – AUDIO

Temporali in arrivo anche nel piacentino, tregua al caldo torrido. Paolo Corazzon: “Qualche giorno di fresco, ma sarà un’estate di ondate di caldo intense”. Il noto volto televisivo di 3B Meteo ha spiegato in diretta a Radio Sound che le carte meteo indicano un’inversione della situazione da mercoledì 1 luglio.

Sulle regioni settentrionali sono attesi temporali che potranno finalmente favorire l’arrivo di aria più fresca. Dopo tanti giorni di gran caldo dalla serata di mercoledì si ricomincerà gradualmente a respirare, con un miglioramento più evidente soprattutto da giovedì. Questo grazie all’arrivo di venti più secchi da nord, che contribuiranno non solo ad abbassare le temperature, ma anche a ridurre sensibilmente l’umidità.

Da giovedì il clima tornerà decisamente più gradevole, non solo in nel piacentino ma più in generale su gran parte dell’Italia, con aria più fresca e asciutta.

Sicuramente per qualche giorno – commenta Corazzon – nel senso che il resto della settimana sarà l’insegna di temperature più vicine alla norma. Inoltre se anche dovessero, come probabilmente sarà, risalire un po’, in realtà saranno con umidità relativamente contenuta. Però in realtà quest’estate, secondo le ultime proiezioni, ci regalerà altre ondate di caldo piuttosto intense.

La fine del caldo segna però anche il timore per violenti temporali

Sì, anche nel piacentino rischiano di essere di forte intensità, quindi il cambiamento della massa d’aria potrebbe portare con sé anche grandine e raffiche di vento.

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