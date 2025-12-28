Per festeggiare in musica l’arrivo del nuovo anno, al Teatro Municipale di Piacenza si rinnova la tradizione del Concerto di San Silvestro, in programma mercoledì 31 dicembre alle ore 18.

Sul podio Matteo Beltrami dirigerà l’Orchestra Farnesiana e il Coro del Teatro Municipale, preparato da Corrado Casati, in un programma ricco di energia, emozione e brillantezza, che proporrà un percorso attraverso il grande melodramma italiano, l’eleganza della musica francese e il fascino trascinante della tradizione viennese.

Concerto di San Silvestro a Piacenza mercoledì 31 dicembre

Ad aprire il concerto sarà Giuseppe Verdi con la celebre Sinfonia da Nabucco, seguita da due pagine per coro tra le più note e rappresentative del repertorio operistico: Gli arredi festivi e l’immortale Va, pensiero, sull’ali dorate, simbolo universale di libertà e nostalgia. Di Verdi verranno eseguiti anche i vivaci brani corali da La Traviata: Noi siamo zingarelle e Di Madride noi siam mattadori, esempi di brillante teatralità e leggerezza.

Il clima si farà più rarefatto con la Pavane op. 50 in fa diesis minore di Gabriel Fauré, raffinata pagina per coro e orchestra, intrisa di malinconica eleganza e delicata poesia sonora.

La seconda parte del concerto si accenderà di ritmo e splendore con le celebri danze della tradizione mitteleuropea: il celebre valzer Gold und Silber op. 79 di Franz Lehár e la scoppiettante Tritsch-Tratsch-Polka op. 214 di Johann Strauss, autentico concentrato di brio e spirito festivo.

A suggellare la serata, si torna al repertorio dell’opera italiana con due capolavori: la travolgente Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, esempio perfetto di vivacità e genialità orchestrale, e il monumentale Finale da Guglielmo Tell, pagina di grande impatto emotivo e simbolo di slancio eroico, ideale per salutare l’anno che si conclude e accogliere quello nuovo.

Il Concerto di San Silvestro si conferma così un’occasione speciale per celebrare la musica come linguaggio di festa, condivisione e speranza, regalando al pubblico un augurio in note per l’anno che verrà.

Matteo Beltrami, considerato tra le migliori bacchette della sua generazione, è regolarmente sul podio di importanti teatri internazionali; al Teatro Municipale di Piacenza ha recentemente diretto con grande successo Il trovatore nel 2023 e I due Foscari verdianinel 2024

L’Orchestra Farnesiana nasce da una idea dei fratelli Gabriele e Marcello Schiavi, che uniti da esperienze tra le più prestigiose Orchestre, si pongono l’obiettivo di sviluppare e proporre il repertorio sinfonico e operistico anche sul territorio piacentino. Dal 2021 l’Orchestra si esibisce al Teatro Municipale in occasione del Concerto di San Silvestro. L’Orchestra annovera al suo interno musicisti provenienti dalle orchestre del Teatro alla Scala, Conzertgebouw Amsterdam, La Monnaie Bruxelles.

Per informazioni:

Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza, Tel. 0523 385720 – 385721, www.teatripiacenza.it, biglietteria@teatripiacenza.it

