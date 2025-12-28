Istituti Comprensivi, Gilda Insegnanti: “I dirigenti scolastici sono singoli dipendenti e rappresentano solo se stessi”

La Gilda degli Insegnanti sta riscontrando delle anomalie nella procedura relativa alla creazione degli Istituti Comprensivi. “Per questo nelle prossime 24/48 ore si riserva di meglio chiarire e si riserva specifiche iniziative che il coordinatore delle Province di Parma e Piacenza, Salvatore Pizzo, provvederà a rendere note”, spiega la Gilda in una nota.

LA NOTA DELLA GILDA

Quanto al ruolo dei dirigenti scolastici si rileva che trattandosi di singoli dipendenti dell’Amministrazione ai quali la legge non assegna alcun ruolo in questa tipologia di procedure che, ricordiamo, riguardano: enti locali coinvolti (Comune e Provincia), articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consigli d’Istituto che esprimono un parere non vincolante e commissione provinciale di concertazione che ha un mero ruolo consultivo.

Già lo scorso 23 giugno, in occasione di uno specifico incontro tra Comune e organizzazioni rappresentative del personale comparto istruzione e ricerca, la Gilda degli insegnanti mise per iscritto che trattandosi di semplici soggetti con rapporto di lavoro subordinato, prima di intervenire in procedure in cui non hanno titolo dovrebbero chiedere un’autorizzazione al loro diretto superiore, che è il direttore regionale.

Non è noto che l’abbiano avuta e non a caso la Gilda lamenta, oramai da 10 anni, che la gestione di questi dipendenti nel nostro territorio deve essere completamente rivista. In merito agli istituti comprensivi, la Gilda quando quando in settembre è stata chiamata ad esprimere il proprio parere presso la Commissione provinciale di concertazione, dopo una consultazione tra i docenti iscritti, ha rilevato che la Scuola Taverna anziché essere assegnata al futuro Istituto Comprensivo 7 poteva essere assegnata all’Istituto 3 per una migliore omogeneità con la Scuola “Calvino” che è ubicata in Via Stradella.

