Contrasto all’immigrazione clandestina, tre persone espulse in poche ore dalla questura

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.
Nella giornata odierna, l’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di tre cittadini risultati irregolari, identificati per un cittadino albanese di anni 46, un cittadino marocchino di anni 27 e un cittadino tunisino di anni 33, che sono stati espulsi ed uno accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa, uno accompagnato alla frontiera di Bergamo e uno accompagnato al C.P.R. di Bari.
Nello specifico, il cittadino albanese, già allontanato dalla Grecia e dal Belgio per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica, più volte accompagnato alla frontiera sia con espulsioni amministrative sia con espulsioni giudiziarie, è stato rintracciato tramite alert alloggiati, espulso ed accompagnato da personale della Questura al porto di Ancona dove, alle ore 19:00 veniva imbarcato sul traghetto per l’Albania.
Il cittadino marocchino, clandestino già da diverso tempo sul territorio nazionale invece, è stato espulso ed accompagnato da personale della Questura, alla frontiera di Milano Malpensa, con volo delle ore 18:51.
Il cittadino tunisino, già allontanato nel 2020, con a suo carico diverse espulsioni dal territorio nazionale, veniva nuovamente espulso ed accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Bari per il successivo trasferimento nel Paese di origine.