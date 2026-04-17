Vianese-Fiorenzuola: scontro diretto cruciale per i rossoneri

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Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, in trasferta, la Vianese seconda della classe; match valido per la 32esima giornata del girone A d’Eccellenza.
Scontro diretto cruciale per il secondo posto
Il Fiorenzuola arriva a questa partita dopo una serie di 3 risultati utili consecutivi: il pareggio nel match interno contro Terre di Castelli, nonostante sia stato “stretto” ai rossoneri, ha comunque permesso ai valdardesi di rimanere agganciati alla scia della Vianese, che dista solo un punto in classifica.
Vincere domenica è fondamentale per conquistare il secondo posto e portarsi nella miglior posizione in ottica playout.
Vianese con due risultati disponibili
La posizione di vantaggio in classifica dei padroni di casa gli permette di poter gestire questo scontro diretto con anche la possibilità di pareggiarlo. La Vianese di mister Sarnelli arriva da una brutta sconfitta interna contro la Bobbiese e da un solo punto nelle ultime 2 partite. Ottenere un risultato positivo contro il Fiorenzuola garantirebbe il secondo posto in classifica e metterebbe a rischio i rossoneri anche nei confronti della Pontenurese quarta staccata di soli 2 punti.
Pontenurese in agguato
Chiunque dovesse perdere questa partita, infatti, in caso di successo della Pontenurese, impegnata col fanalino di cosa Salsomaggiore, finirebbe addirittura quarta in classifica. Una sfida, quindi, da non sbagliare soprattutto per i rossoneri. All’andata finì 0-1 in favore della Vianese, risultato che i rossoneri si augurano, questa volta, di poter ribaltare.