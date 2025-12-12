Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio in campo a Santa Lucia contro il Centro Volley Reggiano

Sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, il team giallobiancoblù affronterà il Centro Volley Reggiano nell’ultima gara casalinga del 2025. Una sfida molto importante in chiave futura di stagione: la sconfitta contro Forlì ha riportato la Sangio in piena zona retrocessione, perciò la partita contro le reggiane — avanti di due punti rispetto a They e compagne — assume un peso specifico elevato per riprendere il filo della vittoria.

Il Centro Volley Reggiano, nell’ultima giornata di campionato, ha sconfitto l’Anderlini, superando in classifica la stessa Pallavolo San Giorgio. La formazione reggiana è tornata in Serie B1 dopo l’esperienza del 2021/2022, avendo acquisito il titolo di Rubiera, ma perdendo la finale playoff della scorsa stagione contro Sant’Elia Fiumerapido. La panchina è stata affidata ad Andrea Ghibaudi, lo scorso anno alla guida della Rubierese. Rispetto alla passata stagione, sono sei le atlete confermate: le schiacciatrici Marta Migliore e Martina Brunfranco, la centrale Giorgia Odorici e la coppia di liberi formata da Veronica Cioni e Caterina Ronzoni.

Completamente rinnovata la cabina di regia, affidata ad Anita Rossi e Beatrice Balconati (provenienti da Arena Volley e con un passato all’Esperia sotto la guida di coach Valeria Magri). Volti nuovi anche la schiacciatrice Rebecca Spagnuoloe la centrale Giorgia Maggiali, la scorsa stagione a Ostiano, che tornano a vestire la maglia del CVR. Altro innesto è la centrale Zoe Moiran da Rubiera, insieme alle opposte Ilaria Boni (Arena Montecchio) e Arianna Benedetti (Volley Angels Porto Sant’Elpidio).

L’obiettivo — e la speranza — è che Santa Lucia, originaria di Siracusa, porti a un altro “Santo” Giorgio (in questo caso piacentino) un bel regalo: tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Sono due i precedenti tra piacentine e reggiane, disputati nella stagione 2020/2021, entrambi vinti dal CVR. Non ci sono ex in campo. Fischio d’inizio alle 18:00 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica; dirigeranno Gabriele Giannini e Dario Rosi della sezione FIPAV Milano–Monza–Lecco.

Ingresso gratuito.

L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube Obiettivo Volley.

Classifica

Ravenna 26 punti; Valdarno 22; Ripalta Cremasca 21; Osgb Campagnola 20; Bologna 18; Fantini Folcieri Ostiano 15; Montesport, Riccione 11; Forlì, Centro Volley Reggiano 10; Pall. San Giorgio 8; Moma Anderlini, Cesena 7; Pall. Scandicci 3.

