Dai comandi alle regole, terzo incontro della Scuola Genitori di Piacenza, con Emanuela Cusimano il 17 aprile

Dai comandi alle regole, terzo incontro della Scuola Genitori di Piacenza, insieme a Emanuela Cusimano, venerdì 17 aprile alle 20.30.

Regole non comandi perché con i comandi si ottiene poco, tutti i genitori più o meno ci hanno provato e sanno che non funzionano. Il passaggio fondamentale però è quello di riuscire a passare dai comandi alle regole, che invece, se semplici e adatte all’età, non solo sono efficaci ma aiutano la crescita e rimangono punti di orientamento per i figli. In questo senso è davvero importante fare le mosse giuste e dare indicazioni corrette. Diversi problemi nascono proprio da questo: insonnia, disturbi della concentrazione o dell’apprendimento, disordini alimentari, enuresi notturna a volte si manifestano quando mancano regole chiare oppure l’organizzazione educativa è carente. È meglio allora definire alcuni confini. Ricordando sempre che non si tratta di voler essere genitori perfetti, ma sufficientemente buoni.

Se ne parlerà venerdì 17 aprile alle ore 20,30 alla Scuola Genitori con Emanuela Cusimano pedagogista e formatrice CPP, presso la Scuola Primaria Taverna in via Taverna 110 a Piacenza.

L’incontro dal titolo “Dai comandi alle regole: come dare regole educative età per età” è dedicato a genitori, educatori e a chiunque voglia approfondire l’argomento.Ingresso gratuito.

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