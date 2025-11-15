Don Claudio Carbeni nuovo parroco a Bobbio, le altre nomine diocesane in provincia

Con rispettivi atti vescovili in data 14 novembre 2025 sono stati nominati nuovi parroci.

Don Claudio Carbeni, lasciando i precedenti incarichi, è stato nominato Parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta-Concattedrale di Bobbio ed inoltre Amministratore parrocchiale della parrocchia di San Vito Martire in Coli PC e delle Parrocchie site nell’ambito del medesimo Comune: San Medardo Martire in Peli e San Lorenzo Martire in Rosso-Piana. Lo stesso presbitero è stato nominato presidente e legale rappresentante dell’ente “Cattedrale di Bobbio”.

Don Domenico Pascariello, lasciando I precedenti incarichi, Parroco della parrocchia di San Giorgio Martire in San Giorgio Piacentino PC, ed inoltre Amministratore parrocchiale delle Parrocchie site nell’ambito del medesimo Comune: San Giovanni Battista in Centovera; San Michele Arcangelo in Corneliano; Sant ‘Antonino Martire in Ronco; San Bartolomeo Apostolo in Viustino.

Don Jean Laurent Konango, lasciando i precedenti incarichi, Parroco delle Parrocchie dì San Martino Vescovo in Alseno PC e dì San Biagio Vescovo in Castelnuovo Fogliani, Comune di Alseno PC.

Infine Don Nicolas Gonda Zola Bangani, presbitero “fidei donum” della diocesi di Kisantu RDC, lasciando i precedenti incarichi, Amministratore parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Morfasso PC e delle Parrocchie ubicate nell’ambito del medesimo Comune: SS.mo Salvatore e San Gallo in Monastero Val Tolla; San Pietro Apostolo in Pedina; San Michele Arcangelo in Settesorelle; Sant ‘Andrea Apostolo in Sperongia e della Natività della Beata Vergine Maria in Villa Casali. Inoltre gli è stato conferito l’incarico di Cappellano presso la Casa di Riposo Santa Franca in Morfasso PC.

