Double Degree, cerimonia in Cattolica per 50 studenti: tra loro venti stranieri e sette piacentini

Ci sono anche 7 piacentini (Silvia Mainardi, Giovanni Consiglieri, Federico Marchini, Giulia Buzzetti, Loveinder Chand, Luca Corti e Camilla Dordoni) fra i 50 studenti che hanno vissuto da protagonisti il “Graduation day” del Double Degree, la cerimonia dal gusto anglosassone della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Dei 20 studenti stranieri, francesi, tedeschi e statunitensi, a dimostrazione della dimensione internazionale del Double Degree, che consente di ottenere tre titoli: dall’Università Cattolica la laurea di primo livello in Economia Aziendale (percorso International Management) e il master di primo livello in Management Internazionale, e dal partner estero il titolo di studio universitario locale, a seconda della destinazione scelta tra le Business School di Reims, Francia; Reutlingen, Germania; Lancaster, Gran Bretagna; Puebla, Messico; Breda, Olanda; North Carolina State University, Stati Uniti; ELON University, Stati Uniti.

La cerimonia

In un auditorium Mazzocchi colorato dai mazzi di fiori e dove hanno trovato posto studenti e docenti, tanti familiari e amici dei ragazzi, nonché il prefetto Paolo Ponta, la parola è stata presa in avvio da Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza.

«Ogni volta che mi fermo a riflettere su cosa vorrei per chi studia in Cattolica – dice Fellegara rivolta agli studenti – penso che vorrei per voi una vita riuscita e buona, piena di valore, ricca di senso, aspetti questi che dipendono dalla relazione con voi stessi e con gli altri. La bellezza del vostro studio sta nel fatto che si può condividere questa esperienza con chi vi è vicino». «Occorre la consapevolezza che si è in un cammino – continua – quando siete partiti avevate paura, dubbi, insicurezze, che però non hanno impedito quella partenza. Quando camminate, al primo passo vi sbilanciate in avanti, è un atto inconsapevole di fiducia nel futuro, perché ci si muove in una direzione rinunciando a una posizione di equilibrio già acquisita».

Anche Laura Zoni, coordinatrice del Double Degree, è intervenuta ponendo l’accento «sulla mobilità internazionale quale elemento più forte e qualificante del programma di studi».

Uno a uno, poi, gli studenti hanno ricevuto dalle mani della commissione la pergamena, prima del momento finale: il lancio in cielo del tocco, più in alto possibile, dove si spingono i sogni per il loro futuro.

Durante la cerimonia del Double Degree, si è inoltre svolta la premiazione della borsa di studio in memoria di Antonia Conti, vinta dalla studentessa Maura Cella.