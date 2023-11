Eccellenze piacentine ospiti di MelaVerde su Canale 5, domenica 3 dicembre

Eccellenze piacentine domenica 3 dicembre alle 11.50 su Canale 5 in onda nella nuova puntata della 25esima stagione di MelaVerde, l’amata trasmissione di Canale 5 dedicata all’agricoltura e all’ambiente. Ancora una volta le eccellenze di alcune realtà agricole piacentine finiranno sotto i riflettori del noto programma tv, spaziando nella nostra provincia e raccontando la coltivazione e la trasformazione di frutta e verdura, il fascino e le tradizioni dei nostri vigneti e le esperienze agrituristiche.

Eccellenze piacentine in tv l’annuncio dal direttore di Coldiretti Piacenza

Ad annunciarlo è Coldiretti Piacenza. “Siamo orgogliosi – commenta il direttore Roberto Gallizioli – di vedere il nostro territorio ancora protagonista, con alcune aziende che si sono distinte per capacità di innovarsi e originalità delle proposte. Mela Verde – prosegue Gallizioli – è una trasmissione storica e molto seguita che ha sempre mostrato grande attenzione per l’unicità delle piccole realtà, consentendo loro di poter esprimersi e raccontarsi. E’ una vetrina importante per tutta la provincia piacentina, che doveroso ricordarlo primeggia per vocazione agricola e che ha grandi potenzialità sul piano enogastronomico, paesaggistico e culturale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata – conclude il direttore nel rinnovare l’appuntamento a domenica – dagli autori alla troupe. A nome di Coldiretti e delle aziende agricole sotto i riflettori, ringrazio anche i comuni per la preziosa collaborazione alla buona riuscita del programma”.