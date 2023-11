Comunicazioni Pubblica Amministrazione, PEC obbligatoria per tutti? Adiconsum Piacenza: “Non ci risulta l’attuazione della normativa” – AUDIO

C’è preoccupazione tra i cittadini perché alcune notizie indicano che dal 30 novembre le comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione dovrebbero essere inviate per via elettronica, tramite la PEC. Non sparirebbero comunque del tutto le comunicazioni cartacee via posta tradizionale, una notifica arriverà anche a casa.

PEC obbligatoria per tutti dal 30 novembre? Abbiamo cercato di fare chiarezza sul tema con Aurelio Carlo Vichi, Presidente di Adiconsum Parma e Piacenza. “La normativa dice queste cose però si è persa nei meandri dell’attuazione. In effetti c’era questa disposizione però poi non abbiamo avuto la certezza di un decreto che spiegasse come fare. Da quello che noi abbiamo potuto appurare non c’è questo obbligo. A chi ha già la PEC consigliamo comunque l’iscrizione nel registro previsto nella normativa.

Dalla scorsa estate l’ Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) è accessibile a chiunque senza richiedere autenticazione. Una situazione che permette alla Pubblica Amministrazione di utilizzare la PEC dei cittadini, che si sono iscritti all’INAD , per l’invio di comunicazioni con validità legale.

C’è confusione comunque su questo tema – prosegue Vichi – purtroppo accade spesso che il cittadino vada in difficolta perché non sa come comportarsi. Noi comunque abbiamo fatto questa ricerca e capito che non c’è questo obbligo di avere una PEC per i cittadini.

Sarà comunque la via del futuro?

Sì, perché porta a semplificazioni e la certezza di ricevere comunicazioni. Ci sono però dei problemi. Infatti molto non sono attrezzati e poi c’è un problema di costi perché la PEC non è gratuita.