Assemblea Pd in vista delle elezioni amministrative 2027: “Ampia convergenza sulla ricandidatura di Katia Tarasconi”

Si è svolta questa sera l’assemblea cittadina del Partito Democratico di Piacenza, convocata per avviare il percorso politico verso le elezioni amministrative del 2027.

“Dal confronto, ampio e partecipato, è emersa una convergenza chiara e condivisa: la ricandidatura della sindaca Katia Tarasconi, presente all’assemblea, viene individuata come il punto di partenza più solido e coerente su cui costruire il percorso politico e programmatico dei prossimi anni”. Così la segreteria del Pd.

LA NOTA DEL PD

Una scelta che nasce dal lavoro svolto in questi anni, dalla visione condivisa di città e dai risultati già conseguiti, ma anche dalla volontà di dare continuità a un progetto amministrativo che ha avviato trasformazioni importanti per Piacenza.

Il segretario regionale Luigi Tosiani

Nel corso del dibattito – a cui ha partecipato anche il segretario regionale Luigi Tosiani – è stato più volte sottolineato il valore di un’azione amministrativa che ha saputo determinare un cambiamento in meglio della città sbloccando situazioni ferme da tempo, attivando investimenti rilevanti e mettendo in campo interventi strategici: dalla riqualificazione del Polisportivo, una delle operazioni più significative a livello nazionale sugli impianti sportivi, al progetto sull’ex Manifattura Tabacchi con nuovi alloggi di edilizia sociale, fino alla conclusione della bonifica dell’ex Acna, che apre ora una nuova fase di sviluppo per l’area.

La riorganizzazione della macchina comunale

Accanto a questi interventi, è stato evidenziato anche il lavoro più strutturale portato avanti dall’amministrazione: la riorganizzazione della macchina comunale, il processo di digitalizzazione dei servizi, gli investimenti sull’ambiente e sull’energia – dalla Comunità energetica rinnovabile e solidale all’elettrificazione del trasporto pubblico – così come il rafforzamento dei servizi educativi e il rilancio delle politiche culturali, con iniziative e progetti che hanno riportato Piacenza al centro di circuiti nazionali.

Un Pd unito

L’assemblea ha inoltre ribadito la necessità di affrontare il percorso verso il 2027 con un Partito Democratico unito e pienamente consapevole del proprio ruolo.

«Il confronto interno è una risorsa, ma solo se si fonda su lealtà, responsabilità e rispetto reciproco – ha dichiarato la segretaria cittadina Michela Cucchetti – Da questa assemblea esce un messaggio chiaro: il Partito Democratico vuole essere una comunità politica coesa, capace di costruire sintesi e di sostenere con convinzione un percorso amministrativo che ha già prodotto risultati importanti e che deve essere portato a compimento».

Una comunità forte e coesa

Sulla stessa linea si è collocato anche l’intervento di Luigi Tosiani: «Piacenza in questi anni è cresciuta ha accettato la sfida di cambiare, per migliorare la vita delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Una comunità forte e coesa che vuole crescere ed attrarre investimenti, opportunità, capitale umano, senza rinunciare ad una sua caratteristica peculiare, la cura dei bisogni, delle fragilità, per non lasciare indietro nessuno. Katia Tarasconi, con la sua squadra, il lavoro del gruppo PD in Comune, ha fatto un lavoro importante, dedicando a Piacenza ogni energia, con visione, passione e capacità di costruire relazioni strategiche, in Emilia-Romagna e non solo. Merita di proseguire questo percorso, ed il PD ad ogni livello la sostiene con convinzione e determinazione».

Il percorso politico che si apre nei prossimi mesi sarà dunque strutturato e progressivo: dalla costruzione delle alleanze alla definizione di un programma credibile e radicato nei bisogni della città, fino alla selezione di una proposta amministrativa all’altezza delle sfide future.

«La ricandidatura di Katia Tarasconi rappresenta oggi la base più naturale e solida su cui costruire questo percorso – ha concluso Cucchetti –. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare una proposta politica capace di unire, decidere e generare fiducia, mettendo al centro Piacenza e il suo futuro».

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