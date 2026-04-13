Era fuggito dopo un incidente, rintracciato dalla polizia locale: 55enne nei guai

Dopo aver mancato la precedenza a una rotatoria, si era schiantato contro un’auto in transito per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. I fatti risalgono a alcune settimane fa.
A distanza di tempo, la polizia locale è riuscita a risalire al responsabile grazie all’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.
Si tratta di un uomo di 55 anni, denunciato a piede libero con le accuse di omissione di soccorso e fuga dopo incidente.
Per lui sono scattati anche provvedimenti amministrativi pesanti: revoca della patente e confisca del documento di guida.