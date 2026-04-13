Era fuggito dopo un incidente, rintracciato dalla polizia locale: 55enne nei guai

13 Aprile 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank

Dopo aver mancato la precedenza a una rotatoria, si era schiantato contro un’auto in transito per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. I fatti risalgono a alcune settimane fa.

A distanza di tempo, la polizia locale è riuscita a risalire al responsabile grazie all’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

Si tratta di un uomo di 55 anni, denunciato a piede libero con le accuse di omissione di soccorso e fuga dopo incidente.

Per lui sono scattati anche provvedimenti amministrativi pesanti: revoca della patente e confisca del documento di guida.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover