A Carpaneto inaugurato il primo impianto di biometano della provincia

È stato inaugurato questa mattina, lunedì 13 aprile, a Carpaneto il primo impianto di biometano della provincia di Piacenza. La nuova struttura nasce dalla riconversione di un impianto di biogas già esistente, appartenente all’azienda Palladini Bioenergia.
Il progetto, che sarà operativo già nei prossimi giorni, è stato realizzato da Ch4t, società specializzata nello sviluppo sostenibile e nella trasformazione di impianti di biogas in strutture per la produzione di biometano.
L’investimento complessivo supera gli undici milioni di euro.
All’interno dell’impianto è installato un avus 500plus di 2G Italia, che abbiamo fornito al nostro partner CGT.