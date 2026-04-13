In stato di ebbrezza era uscito di strada con l’auto, condannato a un anno

Aveva perso il controllo dell’auto mentre era in stato di ebbrezza, finendo in un canale. Per quell’episodio, avvenuto alcuni anni fa nelle vicinanze di Carpaneto, un 50enne piacentino è stato condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa, e alla revoca della patente.
L’uomo era riuscito a uscire illeso dall’abitacolo, ma sul posto erano intervenuti i carabinieri che lo avevano sottoposto all’alcoltest. L’esito aveva evidenziato un tasso alcolemico di 2,75 grammi per litro, oltre cinque volte superiore al limite consentito.
La vicenda si è conclusa con la sentenza di condanna, che ha disposto anche il ritiro definitivo della patente di guida.