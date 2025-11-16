Perde il controllo dell’auto, esce di strada e finisce in un canale, ferita una donna 85enne

Un’anziana di 85 anni ha vissuto attimi di grande paura nel pomeriggio del 16 novembre, quando la sua auto si è rovesciata in un fossato. La donna stava guidando lungo strada Faggiola, nel territorio di Podenzano, e giunta in zona Vignazza, sotto un violento acquazzone, ha perso il controllo del veicolo.
L’auto è uscita di strada ed è finita capovolta in un canale accanto alla carreggiata. Nonostante il maltempo, fortunatamente il canale era privo di acqua.
La donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo e per estrarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118. Subito dopo i pompieri hanno affidato l’85enne alle cure del 118: le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.