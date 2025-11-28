Farmacia ospedaliera di Piacenza, Tagliaferri (FdI): “La Regione conferma il problema ma non chiarisce nulla sul futuro”

«La risposta dell’Assessore Fabi non chiarisce le cause, non spiega le conseguenze e non indica quali misure siano state adottate per evitare che l’interruzione della distribuzione si ripeta. La Regione ammette la criticità ma non affronta il problema.»

Così il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia), che ha depositato una nuova interrogazione sulla Farmacia ospedaliera dell’Ausl di Piacenza.

«Nessuna risposta sui posti vacanti, sulle esternalizzazioni, sul ricorso a operatori esterni, sulle misure di prevenzione e sul monitoraggio. La Giunta si limita a definire l’evento ‘temporaneo’, senza spiegare come verrà garantita la continuità del servizio.»

Per Tagliaferri «parliamo di un servizio essenziale per reparti, continuità terapeutica e urgenze. Non è accettabile che si minimizzi l’accaduto e che non vengano chiariti gli aspetti organizzativi che lo hanno determinato.»

«I cittadini non hanno bisogno di rassicurazioni generiche, ma di certezze. E la Regione ha il dovere di fornirle.»

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy