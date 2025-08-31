Festa del Fungo a Piacenza dal 5 al 7 settembre al campo sportivo di via Pavia. Una tre giorni all’insegna di specialità a base di funghi, aperitivi, musica e tanto divertimento.

Si parte venerdì 5 Settembre con la serata dedicata ai giovani con “Out 4 band”. Sabato 6 al pomeriggio si gioca con Pokemon Fest e alla sera si balla con l’Orchestra Monti.

Domenica 7 settembre la festa apre a pranzo e cena, e la sera spazio al liscio con Marcolino e Sara.

Si balla sulla pista in acciaio. L’ingresso all’evento è a offerta.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy