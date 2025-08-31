Festa del Fungo a Piacenza dal 5 al 7 settembre al campo sportivo di via Pavia. Una tre giorni all’insegna di specialità a base di funghi, aperitivi, musica e tanto divertimento.
Si parte venerdì 5 Settembre con la serata dedicata ai giovani con “Out 4 band”. Sabato 6 al pomeriggio si gioca con Pokemon Fest e alla sera si balla con l’Orchestra Monti.
Domenica 7 settembre la festa apre a pranzo e cena, e la sera spazio al liscio con Marcolino e Sara.
Si balla sulla pista in acciaio. L’ingresso all’evento è a offerta.