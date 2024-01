Festa della Befana 2024 sabato 6 gennaio con i Vigili del Fuoco di Piacenza. L’inizio è previsto alle ore 14.

Tutto pronto per la consueta festa di benvenuto all’allegra “vecchietta”. Nel pomeriggio del 6 gennaio la Sede Centrale apre le proprie porte alla popolazione con la consueta esposizione di automezzi ed attrezzature, in attesa dell’arrivo della Befana.

Inoltre si rinnova l’iniziativa “un giocattolo per un sogno” in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio. In particolare tutti i bambini che lo desidereranno, in modo assolutamente volontario, possono portare un gioco, purché pulito ed in buono stato di conservazione, che successivamente verrà poi consegnato alla Caritas, per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in difficili situazioni economiche.

Festa della Befana 2024 a Piacenza