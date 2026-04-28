Festival dell’Anolino 2026 a Fiorenzuola dal 1° al 3 maggio, tre giorni di gusto e tradizione.

Un evento tipicamente piacentino composto da show cooking, Mercato Deco e Area Food con ottimo cibo, Anolini anche senza glutine, chissolini e salumi.

L’apertura della manifestazione è in programma venerdì 1 maggio alle ore 19 in Piazza Fratelli Molinari.

Domenica 3 maggio è previsto il pranzo con gli chef da “Chef to Chef”, animazione e collegamenti live su Radio Sound. Tutte le sere D.J. set e musica dal vivo.

Il sito ufficiale dell’evento.

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