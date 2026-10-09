Festa del centrodestra per i quattro anni di governo, ospiti i ministri Foti e Paolo Zangrillo: appuntamento il 17 ottobre

Si arricchisce di importanti presenze istituzionali e politiche la manifestazione promossa unitariamente dal Centrodestra piacentino, in programma sabato 17 ottobre, alle ore 17.30, in Piazza Cavalli, per celebrare i quattro anni di Governo nazionale.

L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa, si svolgerà sotto lo slogan “Il Governo + stabile, l’Italia + forte – 4 anni di impegno per la Nazione” e vedrà la partecipazione congiunta di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

LA NOTA DEL CENTRODESTRA

Sono ora ufficialmente annunciati i quattro ospiti nazionali che interverranno dal palco di Piazza Cavalli:

On. Alessandro Colucci, Noi Moderati , Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati;

, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati; Sen. Andrea Ostellari, Lega , Sottosegretario di Stato alla Giustizia;

, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Sen. Paolo Zangrillo, Forza Italia , Ministro per la Pubblica amministrazione;

, Ministro per la Pubblica amministrazione; On. Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione.

Gli interventi degli autorevoli rappresentanti nazionali saranno preceduti da quelli degli esponenti politici di riferimento regionale delle forze della coalizione, a testimonianza di un’iniziativa che intende valorizzare il raccordo tra i diversi livelli di rappresentanza politica e istituzionale del Centrodestra.

A prendere la parola saranno il senatore Michele Barcaiuolo per Fratelli d’Italia, Matteo Rancan per la Lega e Matteo Fornasini per Forza Italia.

Una partecipazione articolata che vedrà dunque alternarsi sul palco esponenti regionali e nazionali, offrendo l’occasione per tracciare un bilancio dei primi quattro anni della legislatura, approfondire i risultati dell’azione di Governo e affrontare le principali sfide politiche, economiche e istituzionali che attendono il Paese.

Tagliaferri: “Quattro anni di stabilità e responsabilità. A Piacenza un confronto sui risultati e sulle prospettive del Governo”

“Quattro anni fa gli italiani hanno affidato a Giorgia Meloni e al Centrodestra unito la responsabilità di guidare il Paese. Da allora stabilità, coerenza e senso di responsabilità hanno rappresentato i riferimenti fondamentali dell’azione di Governo”, dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Il 17 ottobre sarà l’occasione per ripercorrere quanto realizzato in questi anni, dall’andamento dell’occupazione alle politiche sull’immigrazione, fino al ritrovato protagonismo internazionale che rivendichiamo per l’Italia. La presenza di due Ministri, di un Sottosegretario e di un rappresentante dell’Ufficio di Presidenza della Camera conferisce all’appuntamento un rilievo particolare e consentirà ai piacentini di ascoltare direttamente alcuni dei protagonisti dell’attuale esperienza di Governo. Un confronto aperto anche sulle questioni ancora da affrontare e sugli obiettivi della parte conclusiva della legislatura”.

Zandonella: “La presenza di importanti esponenti nazionali conferma il valore politico dell’iniziativa unitaria”

Per Luca Zandonella, segretario provinciale della Lega, l’annuncio degli ospiti conferma il significato politico dell’appuntamento.

“Avevamo anticipato la partecipazione di importanti rappresentanti del Governo e oggi possiamo ufficializzare un parterre di assoluto rilievo. È un risultato che testimonia l’attenzione riservata al territorio piacentino e, soprattutto, il valore di una manifestazione costruita insieme da tutte le forze del Centrodestra”.

“L’unità della coalizione non deve essere soltanto un’immagine da offrire in occasione di un evento pubblico, ma un metodo di lavoro da consolidare anche sul territorio. La collaborazione tra le nostre forze politiche costituisce un riferimento importante in vista delle future sfide amministrative che interesseranno Piacenza e diversi Comuni della provincia. Il 17 ottobre vogliamo dare un segnale di presenza, coesione e capacità di iniziativa”.

Minari: “Un percorso comune già avviato sul territorio che oggi trova una nuova, importante conferma”

Marcello Minari, coordinatore provinciale di Forza Italia, richiama il lavoro unitario intrapreso negli ultimi mesi dalle forze della coalizione.

“La manifestazione del 17 ottobre rappresenta un ulteriore passaggio di un percorso che il Centrodestra piacentino ha già dimostrato di saper costruire insieme. Lo abbiamo fatto in occasione della campagna referendaria, lavorando fianco a fianco e condividendo obiettivi e iniziative. Oggi proseguiamo lungo quella strada, con la volontà di valorizzare tutte le sensibilità politiche che compongono la nostra coalizione”.

“La presenza del Ministro Paolo Zangrillo, insieme a quella degli altri autorevoli esponenti nazionali, ci permetterà di approfondire anche i temi della pubblica amministrazione, dell’efficienza delle istituzioni e del rapporto tra Governo e territori. Vogliamo una coalizione capace di rappresentare le proprie diverse componenti e di tradurre il lavoro comune in una proposta politica credibile, sia dove già amministriamo sia in vista delle prossime competizioni elettorali”.

Bertolini: “Una coalizione che condivide un progetto politico e guarda alla parte conclusiva della legislatura”

A chiudere le dichiarazioni è Filippo Bertolini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, che sottolinea il significato politico della manifestazione e la presenza del Ministro piacentino Tommaso Foti.

“Il 17 ottobre avremo l’opportunità di ospitare a Piacenza quattro autorevoli rappresentanti del Centrodestra nazionale, tra i quali il nostro Ministro Tommaso Foti, che rappresenta un punto di riferimento per il territorio piacentino. Sarà l’occasione per confrontarci sul lavoro svolto dal Governo guidato da Giorgia Meloni, ma anche sulle responsabilità e sugli impegni che ci attendono nei prossimi mesi”.

“Le forze del Centrodestra hanno storie e sensibilità differenti, ma condividono una prospettiva politica e una responsabilità di Governo. Questa è la ragione per cui abbiamo voluto organizzare insieme la manifestazione e per cui intendiamo proseguire nel confronto anche a livello locale. Le future elezioni amministrative seguiranno naturalmente i propri tempi e le proprie dinamiche, ma il lavoro comune rappresenta un patrimonio politico che intendiamo coltivare”.

Due banchetti unitari il 10 e il 14 ottobre per promuovere la manifestazione

In preparazione all’appuntamento di Piazza Cavalli, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati saranno presenti insieme anche con due banchetti informativi, organizzati unitariamente dal Centrodestra piacentino per incontrare i cittadini e promuovere la partecipazione alla manifestazione.

Gli appuntamenti sono fissati per:

Sabato 10 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.00, a Piacenza, sotto i Portici INA, nei pressi di Max Mara;

Mercoledì 14 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.00, a Piacenza, in via XX Settembre, all’angolo con via Chiapponi.

In entrambe le occasioni saranno presenti rappresentanti ed esponenti delle forze politiche della coalizione, che distribuiranno materiale informativo e illustreranno ai cittadini il programma della manifestazione.

Anche questi due momenti di incontro saranno dunque caratterizzati dalla presenza unitaria delle quattro forze del Centrodestra, a conferma della volontà di condividere non soltanto l’appuntamento conclusivo del 17 ottobre, ma anche l’intero percorso di preparazione e promozione dell’iniziativa.

Piazza Cavalli, appuntamento il 17 ottobre alle 17.30

L’appuntamento centrale resta fissato per sabato 17 ottobre, alle ore 17.30, in Piazza Cavalli a Piacenza, con gli interventi degli esponenti regionali della coalizione seguiti da quelli di Alessandro Colucci, Andrea Ostellari, Paolo Zangrillo e Tommaso Foti, per una manifestazione aperta alla cittadinanza dedicata ai quattro anni di Governo del Centrodestra nazionale.