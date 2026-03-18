Fibra ottica in Val d’Arda, Quintavalla (Pd): “Al lavoro per risolvere i disservizi”

“Siamo al lavoro per risolvere i problemi legati alla connessione in fibra ottica in Val d’Arda”. Così il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), che ha depositato un’interrogazione in Assemblea Legislativa a seguito dei disservizi denunciati da alcuni cittadini della Val d’Arda, in particolare di Vernasca.

“La connettività nelle aree collinari e montane – afferma Quintavalla – è un requisito basilare per garantire pari opportunità ai cittadini e alle imprese e per assicurare l’effettiva fruizione dei servizi pubblici digitali, evitando così fenomeni di marginalizzazione e spopolamento: per questo, come Regione, da tempo abbiamo avviato politiche e investimenti finalizzati al superamento del digital divide, in particolare nelle aree cosiddette «bianche», fra cui quelle appenniniche. Per questo ci stiamo muovendo in Regione per capire quale sia lo stato di attuazione degli interventi di infrastrutturazione digitale previsti per il Comune di Vernasca nell’ambito dei piani nazionali per la banda ultra-larga e il loro piano di monitoraggio”.

Vernasca rientra nel Piano Bul (Banda ultra-larga) e nei programmi di copertura realizzati da Open Fiber. I lavori relativi alla realizzazione della connettività a Vernasca, secondo il portale del Ministero delle imprese e del Made in Italy, sarebbero cominciati nel 2019 e conclusi tra il 2022 e il 2023. Open Fiber è una società a controllo pubblico delegata a costruire la rete e a metterla a disposizione di operatori terzi, garantendo parità di accesso.

“In quest’ultimo passaggio potrebbero verificarsi i problemi di connettività – spiega Quintavalla – se i provider privati non svolgono i sopralluoghi programmati. Stiamo lavorando per capire l’origine dei disagi per poi poterli risolvere, in modo da assicurare ai cittadini l’accesso a una connettività veloce e stabile”.

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