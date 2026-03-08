Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, punto prezioso a Castelmaggiore

La trasferta nel bolognese sul campo della D.M. Sistemi Group regala alla Pallavolo San Giorgio un punto prezioso e la continuità di risultati che consente alla formazione giallobiancoblù di mantenere la settima posizione in classifica. 🏐
Dopo due ore e quaranta minuti di gara, la squadra piacentina sfiora l’impresa: vince il primo set al termine di una lunghissima battaglia, conquista anche il quarto e porta la sfida fino al tiebreak, dove cede soltanto ai vantaggi 16-14dopo essere riuscita a recuperare fino al 13-13.
La partita
Il primo set è una vera maratona da quasi cinquanta minuti. La Pallavolo San Giorgio passa avanti sul 6-7, ma Bologna risponde con un break di cinque punti portandosi sul 16-10. Con pazienza le giallobiancoblù rimontano fino al 17-15 e poi sorpassano 18-20. Nel finale le squadre si rincorrono punto a punto: San Giorgio ha due set point sul 22-24, annullati dalle felsinee. Si va ai vantaggi e dopo una lunga lotta sono le piacentine a spuntarla 36-38 grazie al muro di Pratissoli su Pinali.
Nel secondo set l’equilibrio continua. San Giorgio prova la fuga sul 6-8, ma Bologna reagisce e passa avanti 15-14. They firma il 19-19, tuttavia nel finale sono le padrone di casa a trovare lo spunto decisivo chiudendo 25-21.
L’avvio del terzo parziale è complicato per le piacentine, che inseguono 7-2. Con determinazione riescono a tornare sul 12-12, ma Bologna riprende il controllo e chiude ancora 25-21.
Nel quarto set la San Giorgio reagisce con carattere: dal 5-5 trova il break 7-9 e mantiene il vantaggio fino al finale. L’allungo decisivo arriva sul 21-23; Cornelli conquista il set point (21-24) e trasforma il secondo, 22-25, portando la gara al tiebreak.
Nel quinto set Bologna cambia campo avanti 8-5. La Sangio non molla e torna sotto 8-7, restando sempre a contatto fino al 13-13 firmato da Bassi. Ai vantaggi, però, la D.M. Sistemi Group trova lo sprint decisivo e chiude 16-14, conquistando i due punti.
Prossimo appuntamento
Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio tornerà davanti al proprio pubblico affrontando la Fantini Folcieri Ostiano, quinta in classifica.
📅 Sabato 14 marzo, ore 18.
D.M. Sistemi Group VT Bologna-Pallavolo San Giorgio 3-2
(36-38 25-21 25-21 22-25 16-14)
D.M. Sistemi Group VT Bologna: Taiani 4, Sawa, De Paoli 11, Giorgi, Fucka 14, Cavalli (L), Pinali 8, Neriotti 17, Carnevali, Saccani 3, Bongiovanni 23, Minelli (L), Govoni. All. Ghiselli.
Pallavolo San Giorgio: Sesenna 22, They 17, Cornelli 9, Caviati, Bassi 6, Gilioli 5, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli 11, Cossali, Brescianiv 3 Martinelli 13, L. Galelli (L). All. Capra.
Classifica
Ravenna 44 (15-3) punti; Ripalta Cremasca 39 (14-4); Osgb Campagnola 39 (13-5); Valdarno 39 (12-6); Fantini Folcieri Ostiano 31 (10-8); Bologna 30 (11-7); Montesport 24 (9-9); Pall. San Giorgio 23 (8-10); Centro Volley Reggiano 22 (7-11); Forlì 22 (7-11); Cesena 21 (6-12); Riccione 19 (6-12); Moma Anderlini 14 (4-13); Pall. Scandicci 12 (4-13).