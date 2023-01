In fuga dopo aver danneggiato altre vetture o manufatti stradali: identificati otto automobilisti in poco tempo

Danneggiare con la propria auto un’altra vettura o un bene privato e invece di chiamare le forze dell’ordine (o al massimo lasciare i propri contatti su un foglietto di carta) fuggire facendo perdere le proprie tracce. Una pratica antipatica e anche purtroppo diffusa, non a caso le segnalazioni non mancano alla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero. I poliziotti hanno messo mano alle telecamere distribuite lungo le arterie stradali della provincia e in poco tempo hanno individuato otto persone, responsabili di danneggiamenti o di aver causato incidenti stradali, tutti accomunati dalla decisione finale di allontanarsi facendo finta di nulla.