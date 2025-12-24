Incendio in una struttura di accoglienza per migranti alla Croce Grossa, vigili del fuoco e 118 sul posto: diverse persone intossicate – FOTO e VIDEO

Paura a Piacenza per un incendio divampato in località Croce Grossa, lungo la strada di Cortemaggiore. Le fiamme sono divampate all’interno di una struttura che ospita migranti. L’emergenza ha coinvolto numerose persone presenti nella struttura: secondo le prime informazioni, si parla di una decina di persone intossicate.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. È stato attivato anche un massiccio dispiegamento di soccorsi sanitari: auto mediche, ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, oltre all’arrivo dell’elisoccorso da Milano.
Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare l’entità dei danni.