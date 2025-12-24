Incendio in una struttura di accoglienza per migranti alla Croce Grossa, vigili del fuoco e 118 sul posto: diverse persone intossicate – FOTO e VIDEO

Paura a Piacenza per un incendio divampato in località Croce Grossa, lungo la strada di Cortemaggiore. Le fiamme sono divampate all’interno di una struttura che ospita migranti. L’emergenza ha coinvolto numerose persone presenti nella struttura: secondo le prime informazioni, si parla di una decina di persone intossicate.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. È stato attivato anche un massiccio dispiegamento di soccorsi sanitari: auto mediche, ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, oltre all’arrivo dell’elisoccorso da Milano.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare l’entità dei danni.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy