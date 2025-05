Una domenica di incidenti sulle strade piacentine, sei interventi dei carabinieri in un solo giorno

Nella giornata di domenica 25 maggio 2025, i carabinieri della Provincia di Piacenza sono stati impegnati in molteplici interventi sul territorio, sei riconducibili a situazioni di emergenza stradale. Le pattuglie intervenute hanno rilevato i sinistri, garantendo assistenza ai cittadini, sicurezza viaria e supporto agli altri enti operanti nei soccorsi.

Ancarano

Alle ore 11:50 circa, in località Ancarano di Rivergaro sulla SS45, una collisione tra un’autovettura e un motoveicolo ha richiesto l’intervento della pattuglia del Radiomobile Bobbio. Il motociclista è stato trasportato in serie condizioni all’Ospedale di Piacenza. I militari hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità fino alla rimozione dei mezzi.

Gropparello

Nel pomeriggio, in località Ca’ Orezzi sulla SP10bis vicino a Gropparello, i carabinieri di Castell’Arquato sono intervenuti per un sinistro con feriti lievi. Il conducente dell’autovettura è stato trasportato in pronto soccorso per una ferita al braccio.

Ferriere

Alle ore 13:20, in località Grondone Sotto di Ferriere, una discussione tra conducenti a seguito di un incidente senza feriti ha reso necessario l’intervento della pattuglia di Bettola. La situazione è stata rapidamente riportata alla calma.

Piozzano

Mezz’ora dopo, alle 14:00 circa, in località Casoni a Piozzano, i carabinieri di Agazzano sono intervenuti per un lieve contatto su una strada stretta. I conducenti hanno provveduto autonomamente alla rimozione dei mezzi, non richiedendo cure mediche.

Castelvetro

Poco dopo le 21:00, un tamponamento tra tre veicoli ha coinvolto sei persone sulla Strada Provinciale Padana Inferiore a Castelvetro Piacentino. La pattuglia di Monticelli e quella del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, dotata di etilometro, hanno operato congiuntamente. Uno dei conducenti nel mentre effettuava una manovra di sorpasso andava a collidere contro un veicolo che procedeva nella corsia opposta coinvolgendo anche una terza macchina. E’ risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

San Nicolò

Alle ore 21:50, una segnalazione relativa all’investimento di un cinghiale da parte di un’automobilista ha condotto la pattuglia di San Nicolò a Trebbia sulla provinciale della Val Tidone nei pressi di Borgonovo Val Tidone. L’animale si trovava a bordo strada privo di vita e non costituiva pericolo per la circolazione. La carcassa è stata affidata al personale preposto al recupero.