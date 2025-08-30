Meno ricoveri dopo un infarto miocardico con esercizio e nutrizione, lo studio dell’Ausl piacentina protagonista internazionale

Anche Piacenza è stata protagonista di un risultato che porta orgoglio alla nostra comunità e alla sanità pubblica emiliano-romagnola. La Medicina dello Sport e Promozione della Salute, diretta da Giorgio Chiaranda, e la Cardiologia, guidata da Daniela Aschieri, hanno avuto un ruolo di primo piano nello studio internazionale PIpELINe Trial.

La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica New England Journal of Medicine, ha coinvolto 512 pazienti fragili over 65, seguiti per tre anni in sette centri della nostra regione. I risultati sono straordinari: grazie a un innovativo programma che unisce esercizio fisico personalizzato e sostegno nutrizionale, è stato possibile ridurre del 43% i nuovi ricoveri dopo un infarto miocardico, migliorando qualità di vita e autonomia dei pazienti.

Un traguardo importante che nasce anche a Piacenza e che conferma l’impegno quotidiano delle nostre strutture e dei nostri professionisti nel mettere ricerca, competenze e passione al servizio dei cittadini.

Complimenti a tutti i professionisti coinvolti

