Karate – Piacenza Farnesiana in evidenza all’Open League Fijlkam

Ancora un successo del Karate Piacenza Farnesiana, che ha partecipato all’Open League Fijlkam all’Arena E-Work a Busto Arsizio. Alla prestigiosa competizione, valevole per il ranking della nazionale giovanile azzurra (in lizza per il Campionato Europeo WKF 2026), hanno preso parte 277 società con 1325 atleti provenienti da tutta Italia. La competizione si svolgeva in contemporanea su 8 tatami, tutti dotati di video review con l’assistenza di 100 arbitri.

Splendida gara per Gaia Granelli, che ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo nella categoria cadette – 54 kg, nella quale erano presenti le 41 atlete più quotate d’Italia. La sua gara è iniziata perdendo con la campionessa d’Italia in carica e attualmente titolare della Nazionale azzurra, ma nei ripescaggi la portacolori piacentina ha dimostrato la voglia di vincere a tutti i costi, superando per 6 a 4 la forte atleta toscana, per 3 a zero la temibile della Campania e nella finale per il bronzo l’agguerrita atleta veneta per 7 a 1. Con tale eccellente risultato l’atleta piacentina, allenata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, risulta nelle prime cinque atlete del ranking azzurro.

Grande risultato per Martina Ponenti, al suo esordio in gare di così alto spessore nella categoria U14 – 42 kg: ha perso di misura il quarto incontro per uno a zero, punto subìto all’ultimo secondo con l’atleta della Lombardia, ma ha conquistato comunque un importante quinto posto nella classifica finale. Anche Aicha Kouhaih, al suo secondo Open League, si piazza al quinto posto nella categoria U14 – 52 kg. perdendo nel quarto incontro con la forte atleta della Lombardia. L’atleta piacentina, non ancora tredicenne, aveva già conquistato due mesi fa la medaglia di bronzo all’Open League d’Italia (Riccione) e la medaglia d’argento nel mese di febbraio all’Open di Basilea (Svizzera).

I prossimi impegni agonistici della squadra sono il Campionato Italiano Cadetti, in programma al Centro Olimpico Federale di Ostia (Roma) e al quale parteciperanno i cinque atleti piacentini qualificati, la fase regionale del Trofeo Coni a Parma, l’Open d’Austria e la Coppa del Mondo WKF in Croazia.