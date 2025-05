La 57a Festa del Salame a Sarmato dal 23 al 25 maggio

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della Val Tidone: la 57a Festa del Salame a Sarmato, organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Tre giorni di festa, dal 23 al 25 maggio 2025, per celebrare il gusto della tradizione e il senso di comunità, con piatti tipici, musica dal vivo e tanto divertimento per tutte le età. La manifestazione, dedicata al poeta sarmatese Sandro Sacchi, si svolgerà nell’Area Feste di Via G. Moia.

La 57a Festa del Salame a Sarmato: il programma

Venerdì 23 maggio: apertura degli stand gastronomici alle ore 19:00 e, dalle 22:00, concerto live con gli Explosion Band ed il loro “ENERGY DISCO SHOW”.

Sabato 24 maggio: ancora gastronomia e alle 22:00 una serata dal ritmo latino con il Latin Party di DJ Davide ed esibizione di tango argentino con Alejandro e Vanesa.

Domenica 25 maggio: apertura mattutina del mercatino e degli stand gastronomici (no stop), alle 10:45 il Corteo con Musici e Sbandieratori del Palio di Asti, a seguire tombolata con in palio una Smart TV, e in serata musica dal vivo con Cinzia Davò e Le Sorelle Gilian Band.

Informazioni

www.prolocosarmato.it