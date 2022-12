Il maltempo non ferma la magia, l’atmosfera del Natale illumina il centro storico e il grande albero da il via alla festa – FOTO e AUDIO

Il maltempo non ferma la magia del Natale. Magari ridimensiona un po’ la prima giornata di festa in centro, ma l’atmosfera c’è tutta, con tanto di Albero ufficialmente acceso. Inaugurazione dunque per “Natale a Piacenza” con l’apertura in piazza Cavalli del villaggio di Babbo Natale – che sarà presente ogni mercoledì per accogliere i bambini e le loro letterine – e il tradizionale mercatino di Natale e dell’artigianato. Certo, per ovvi motivi legati alla pioggia battente non ha sfilato la Banda Ponchielli e alcune delle iniziative volte ad animare le vie del centro sono state rimandate ma l’aria di festa e la magia di questo inizio dicembre sono riuscite ad avvolgere il cuore dei piacentini.

L’inaugurazione è stata seguita da Radio Sound, presente in piazza Cavalli, con collegamenti in diretta.

L’emittente piacentina tornerà live giovedì 8 dicembre con momenti di animazione e di gioco a premi con la “ruota della fortuna” in collaborazione con i negozi del centro storico. Inoltre dedicherà al Natale in piazza il programma “Radio Sound Special Xmas” che, per tutto il periodo allieterà lo shopping dei visitatori con musica, consigli utili e il programma degli eventi. Tutte le iniziative che animeranno la città nel periodo delle festività natalizie sono consultabili sul sito www.nataleapiacenza.it e sull’omonima pagina facebook, con collegamento diretto anche dal sito www.comune.piacenza.it . Qui – così come sulle frequenze di Radio Sound – si potranno trovare aggiornamenti costanti e informazioni su laboratori creativi e didattici, mostre e spettacoli, nonché sul calendario delle esibizioni dei cori che, numerosi, si esibiranno nelle prossime settimane.

“Anche la pioggia oggi è la benvenuta, l’abbiamo attesa tanto per ripulire l’aria e rinfrescare le nostre campagne – commenta Francesco Rolleri, presidente di Confindustria, ente che ha donato ai piacentini l’Albero di Natale – sono molto contento di essere qui oggi: stiamo vivendo ancora un momento difficile perché a qualche centinaio di chilometri da qui c’è una guerra in atto ma rispetto agli ultimi Natali c’è tutta un’altra piazza Cavalli. Siamo qui senza mascherine con davanti prospettive che sono molto migliori rispetto a quelle che avevamo dodici mesi fa”.

“Grazie a Confindustria che anche quest’anno ha scelto di mettere la sensibilità al primo posto sponsorizzando l’Albero di Natale che è l’elemento caratteristico di tutte le festività – commenta Simone Fornasari, assessore al Commercio – è stato un lavoro di concerto, perché abbiamo lavorato insieme all’assessorato alla Cultura. Voglio ringraziare la Curia con cui abbiamo collaborato e insieme alla quale siamo riusciti a organizzare una programmazione di eventi votata a promuovere la rete commerciale, l’attrattività per famiglie e la valorizzazione delle nostre opere culturali e artistiche. Da parte di tutti noi sinceri auguri di buone feste e buon Natale”.

Debutta per la prima volta a Piacenza, in piazza Cavalli, nel cortile interno a Palazzo Gotico, la pista di pattinaggio eco-sostenibile in “ghiaccio sintetico”. Sarà aperta tutti i pomeriggi e nelle mattine del weekend e durante il mercato. Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, mentre il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.

Occorrono enormi quantità di energia e acqua per la produzione di ghiaccio convenzionale. Una pista da pattinaggio in ghiaccio sintetico è un nuovo concept di roller skating, adottabile 365 giorni all’anno, con qualsiasi condizione atmosferica e a basso impatto.

Due nuove tipologie di accesso ai Musei piacentini

La Rete musei di Piacenza si attiva e mette a disposizione dei visitatori due nuove tipologie di biglietto per accedere ai Musei. “Un anno al Museo”: l’abbonamento annuale dà la possibilità di accedere senza limiti ai Musei aderenti, nei rispettivi giorni e orari di apertura. La tariffa unica è di 50,00 €. “Tre giorni al Museo”: la card turistica dà la possibilità di accedere una volta nell’arco di 72 ore ai Musei aderenti, nei rispettivi giorni e orari di apertura. La tariffa intera è di 35,00 €. La tariffa ridotta (valida per giovani tra i 6 ei 26 anni e over 65 anni) è di 20,00 €.

Presso il museo Kronos della nostra Cattedrale alle ore 17:30 ci sarà la presentazione dei restauri, “dipinti restituiti: Procaccini e altri maestri del 600”.

I musei civici di palazzo Farnese, proposte per i più piccoli

I Musei Civici di Palazzo Farnese propongono un ricco programma di iniziative natalizie destinate a famiglie con bambini. Sabato 10 e 17 dicembre, “Un Natale da Scrooge”: alle 15 e alle 16.30 spettacolo in Cappella Ducale seguito dalla visita guidata al Museo delle carrozze. Domenica 11 dicembre, aspettando Santa Lucia, ci saranno due incontri: alle ore 15 “Santa Lucia e la magia della luce” con visita alla Pinacoteca e laboratorio didattico per la realizzazione di un piccola coroncina “luminosa” e alle ore 16:30 “Aspettando Santa Lucia” un laboratorio pensato per famiglie in cui ogni bimbo e ogni bimba aiutati dall’accompagnatore costruiranno la loro personale corona di luci. Il costo è di 2€ e la prenotazione è obbligatoria con la Mail info.farnese@comune.piacenza.it oppure telefonando al numero: 0523 492 658. Per Maggiori info visita il sito: https://www.palazzofarnese.piacenza.it/it/news/notizie/la-magia-del-natale-per-i-piu-piccoli.