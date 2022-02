Lavoro: obbligo del super green pass per gli over 50. La piacentina Giovanna: “Non cedo perché è una scelta che parte da dentro” – AUDIO

Lavoro: obbligo del super green pass per gli over 50. E’ arrivata la stretta per le persone di questa età che, senza la certificazione rafforzata, da oggi (15 febbraio) non possono accedere al posto di lavoro. La piacentina Giovanna, che ha scelto di non vaccinarsi e lavora come commessa in un negozio per animali, ha raccontato a Radio Sound la sua difficile situazione.

“Una situazione poco piacevole, ma sto cercando di mantenere la calma. In particolare perché se ci si abbatte in questo momento è finita. Purtroppo ci sono giorni dove spesso si va in crisi, però teniamo duro perché la nostra scelta parte da dentro. Non cederemo mai al ricatto che ci è stato imposto, quindi ho deciso, prendendomi tutte le mie conseguenze di rimanere a casa”.

Qual è la cosa più preoccupante in questo momento?

“La situazione economica. Perché avendo mutuo, rata dell’auto e una cagnolina anziana che ha bisogno di cure, le spese sono tante. Farò fondo a due risparmi che avevo per andare avanti per un po’ sperando che la situazione possa cambiare. Almeno non faccio la spesa perché mangio da mia madre, ma non è quello che mi aspettavo a 53 anni”.

Il non lavorare può portare anche alla depressione

“Ci sono momenti che anch’io piango, ma poi appena finito reagisco pensando di andare avanti. Bisogna sfogarsi ma anche rialzarsi”.

Nonostante la norma avrebbe continuato a lavorare

“Io come gesto di protesta avrei continuato anche a lavorare, prendendomi le responsabilità del caso, ma sono scelte del datore di lavoro. Il corpo è mio e faccio ciò che voglio: non cederò mai su questo!”.

Cosa le fa arrabbiare maggiormente?

“Le scelte di questo Governo. Stanno mettendo gli uni con gli altri, lo vediamo tutti i giorni. Noi non vaccinati veniamo accusati di non so cosa perché alla fine abbiamo visto che questo maledetto virus lo prendono tutti. Purtroppo ci si sente impotenti davanti a questa ingiustizia”.

Lavoro: obbligo del super green pass per gli over 50. La piacentina Giovanna: “Non si può ricattare una persona per una scelta personale” – AUDIO INTERVISTA

Super Green Pass sul lavoro obbligatorio per gli over 50

In Italia sono circa mezzo milione le persone che rischiano quindi la sospensione dello stipendio. La norma resta in vigore fino al 15 giugno e quindi chi non ha la vaccinazione o non è guarito rischia di non lavorare per quattro mesi.

Le regole previste dal decreto del 7 gennaio che ha introdotto la novità.