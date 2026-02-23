Stefano Torre presenta l’1 marzo il libro “L’ecologia capovolta” chiesa parrocchiale di Borgo Trebbia

Domenica 1 marzo 2026, alle ore 17.00, presso l’oratorio della chiesa parrocchiale di Borgo Trebbia, si terrà la presentazione del libro L’Ecologia capovolta. Quando la differenziata è diventata una tirannide di Stefano Torre.

Poeta e saggista piacentino, Torre è noto anche per la sua candidatura a sindaco in una campagna volutamente surreale, durante la quale promise ai piacentini un vulcano, la guerra a Parma e l’abolizione della morte: una provocazione pensata per denunciare il linguaggio retorico e spesso irrealistico della politica contemporanea.

Con L’Ecologia capovolta l’autore affronta un tema concreto e quotidiano: la gestione dei rifiuti e il modello economico che la sostiene. Il libro non è un attacco all’ambiente né alla raccolta differenziata in sé, ma una riflessione critica sul sistema amministrativo e culturale che, secondo Torre, ha trasformato una pratica di buon senso in una forma di pressione normativa e morale sul cittadino.

Due sono i nuclei centrali dell’opera

Il primo riguarda il concetto di rivolta civile. Per l’autore, una rivolta non violenta è la forma più alta di civiltà possibile. La rivolta contro il tiranno – quando il potere diventa dogmatico e non più discutibile – è atto di responsabilità e non di sovversione. La disobbedienza civile, quando è pacifica e consapevole, rappresenta un esercizio maturo di democrazia.

Il secondo nodo è economico e strutturale: Torre mette in discussione il modello secondo cui un’azienda che eroga servizi essenziali al cittadino possa essere quotata in borsa e avere come obiettivo principale la distribuzione di dividendi agli azionisti. Secondo l’autore, il fine di tali società dovrebbe essere esclusivamente la qualità impeccabile del servizio, poiché da essa deriva il benessere concreto della popolazione. Quando la logica finanziaria prevale su quella pubblica, si genera una tensione profonda tra interesse collettivo e rendimento economico.

Il libro amplia poi lo sguardo al modello economico dominante, fondato sull’idea di crescita continua e costante. Una crescita che impone al mercato di produrre sempre più rifiuti per alimentare se stesso. Da qui pratiche come l’obsolescenza programmata, la progettazione di prodotti non riparabili, la progressiva scomparsa del mercato della riparazione, l’esaltazione dell’usa e getta e la proliferazione di imballaggi – soprattutto plastici – che costituiscono una delle principali fonti di rifiuto. In questo scenario l’ecologia rischia di trasformarsi in business: non soluzione del problema, ma nuova filiera economica.

Centrale nel libro è anche la figura del “cittadino-minatore”: il cittadino che ogni giorno lavora gratuitamente per estrarre materia prima dai propri rifiuti, svolgendo una funzione produttiva senza riconoscimento economico, mentre il sistema industriale a monte continua a generare scarti in quantità crescente.

A moderare l’incontro saranno Don Pietro Cesena, parroco di Borgo Trebbia, e Francesco Bellocchio, avvocato specializzato in diritto amministrativo, attivo nei settori delle concessioni e degli appalti pubblici, che ha contestato affidamenti diretti senza gara a società pubbliche ottenendone l’annullamento previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Bellocchio è inoltre critico cinematografico ed editorialista per il quotidiano Libertà.

L’incontro sarà occasione di confronto aperto su ambiente, democrazia amministrativa, modello economico e ruolo del cittadino nelle scelte collettive.

Il libro è disponibile su Amazon al seguente link:

https://www.amazon.it/LECOLOGIA-CAPOVOLTA-DIFFERENZIATA-DIVENTATA-TIRANNIDE/dp/B0GKPXMMRL/

È inoltre disponibile in numerose librerie di Piacenza.

Ingresso libero.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy