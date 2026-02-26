La piacentina Ludovica Cella eletta vicepresidente regionale di Federalberghi con delega all’Appennino: “Benefici concreti per il turismo locale”

La piacentina Ludovica Cella, presidente provinciale di Federalberghi Piacenza, è stata eletta vicepresidente regionale di Federalberghi Emilia Romagna con delega all’Appennino. Un incarico di rilievo che porta Piacenza ai vertici dell’ospitalità emiliano-romagnola e rafforza il ruolo del territorio nelle politiche di sviluppo delle aree montane.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea del 24 febbraio 2026, che ha rinnovato i propri organi dirigenti scegliendo per acclamazione Amedeo Faenza alla presidenza regionale. L’Assemblea ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente Alessandro Giorgetti per l’impegno profuso alla guida della Federazione in una fase complessa per il comparto.

Il presidente provinciale di Confcommercio Piacenza, commentando l’elezione di Ludovica Cella parla di «un risultato importante, mai raggiunto prima dalla categoria turistico-alberghiera piacentina a livello regionale. Un riconoscimento che premia il lavoro delle imprese del territorio e che potrà tradursi in benefici concreti per lo sviluppo dell’offerta turistica locale, rafforzando la capacità di incidere nelle scelte strategiche regionali».

Alle congratulazioni si unisce l’assessore alla cultura e al turismo del comune di Piacenza, Christian Fiazza: «Il risultato raggiunto dalla dottoressa Cella per noi è importante perché rappresenta un traguardo per l’intero sistema Piacenza e per la rete che, insieme a Federalberghi, al Comune di Piacenza e all’assessorato alla cultura e turismo, ha lavorato in questi anni. Crediamo sia un percorso di crescita che l’ambito regionale ha riconosciuto e giustamente premiato. Questo incarico è uno strumento che ci permetterà di collaborare ancora meglio lungo la strada tracciata, a livello provinciale, per valorizzare l’ambito appenninico. Un passaggio che contribuisce a renderci più accoglienti e competitivi rispetto ad altre realtà».

