Marcello Pera: “Non abbiamo fatto nulla per unificare l’Europa, ora con la guerra stiamo scontando questo deficit” – AUDIO

È finito il mito dell’abbondanza. Il mito delle risorse che non si esauriscono. Tra queste, la prima e forse più preziosa è l’acqua. Quando scarseggia ne risentono tutti: ogni cittadino, ogni impresa, ogni territorio.

Ed ecco allora che con la scarsità emergono gli interessi contrastanti, e la logica del conflitto rischia di prevalere su quella della cooperazione.

In un Mediterraneo che alterna siccità e alluvioni, serve capire come distribuire una risorsa finita — tra campi, città ed ecosistemi — senza trasformare l’emergenza in una frattura politica permanente. L’acqua diventa in questo modo un grande banco di prova, non più soltanto per aree geografiche del mondo dove l’acqua è da sempre stata contesa, ma per le nostre stesse democrazie.

Al Festival ne hanno discusso Massimo Gargano e Marcello Pera, assieme a Chiara Barzini, che nel suo ultimo romanzo “L’ultima acqua” (Einaudi, 2025) racconta la storia incredibile dell’acquedotto di Los Angeles.

Marcello Pera: “Scontiamo il fatto di non aver unificato l’Europa”

“L’abbondanza fa riferimento anche ad un altro tipo di abbondanza, non è soltanto quella dell’acqua, per cui per anni ci siamo illusi che l’acqua fosse una risorsa infinita. C’è anche un ‘abbondanza europea, che per anni noi pensavamo fosse una garanzia ormai stabile, acquisita, e invece come vediamo in questi tempi causa l’atteggiamento dell’America, causa la guerra, è un’abbondanza che sta finendo. Siamo alla vigilia di decisioni importanti, non soltanto per quanto riguarda problemi specifici come quelli idrici o quelli climatici, ma anche decisioni strategiche importanti circa il ruolo dell’Europa e quindi periodi complicati, difficili e purtroppo anche pericolosi”.

“Per tanti anni abbiamo sempre lamentato, poi non abbiamo mai praticamente realizzato, la unificazione dell’Europa. In momenti come questi in cui l’Europa è chiamata a fare da sé perché gli Stati Uniti si sono in gran parte ritirati e perché la guerra è alle porte di casa se non addirittura in casa noi scontiamo questo deficit di unificazione”.

