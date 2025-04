Nek in concerto a Soarza di Villanova sull’Arda il 29 agosto

Nek in concerto il 29 agosto a Soarza di Villanova sull’Arda con il NEK HITS – LIVE 2025, la nuova serie di concerti che attraverserà l’Italia. Un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana di Filippo Neviani in arte Nek. Il concerto si svolgerà presso i giardini di Palazzo Costa Picasso a Soarza di Villanova sull’Arda con inizio alle ore 21,00.

Nek in concerto – le più grandi hit della sua carriera

Durante il tour, NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre!

A salire sul palco sarà un vero e proprio Power Trio, con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un Live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto.

Per ripercorrere la carriera di NEK, per tutto il 2025 la sua discografia verrà pubblicata album per album in vinile cristallo. Il primo progetto uscito è stato il suo disco d’esordio del 1992, Nek, seguito da In Te, album del 1993.

Un viaggio attraverso il tempo

Da marzo, inoltre, Nek accompagna i suoi fan in un viaggio speciale attraverso il tempo con NEK HITS, una mini-serie di 14 episodi sul suo canale YouTube, prodotta da Realize Networks, in cui si racconta in prima persona.

Ogni episodio è un racconto sincero, arricchito da aneddoti personali, immagini d’archivio e momenti che hanno segnato la sua vita artistica e umana.

Attraverso queste narrazioni, l’artista conduce il pubblico dietro le quinte della sua musica, svelando i retroscena della nascita delle sue canzoni, le emozioni vissute in quei periodi e gli episodi più significativi della sua carriera, dal 1992 a oggi.

Nek in concerto – La sua carriera

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano.

Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera.

Negli ultimi anni è stato anche impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che è tornato con la quarta stagione nel 2025 in prima serata su Rai 1, e che vede Nek alla conduzione per la prima volta insieme a Bianca Guaccero.

Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.Nel 2023, e per i successivi due anni, Nek intraprende il progetto RENGANEK insieme all’amico e collega Francesco Renga, con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti.

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita a partire dalle 18:00 di oggi su TicketOne e nei punti vendita abituali.