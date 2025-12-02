Nuoto – Vittorino da Feltre, 18 medaglie al Campionato Svizzero Open di pinnato

Si moltiplicano anche nel nuoto pinnato i risultato d’eccellenza conquistati dalla Vittorino da Feltre. Seppur attiva, a livello agonistico, in questa disciplina sportiva soltanto da due anni, la società biancorossa del Presidente Tedesco ha infatti già dimostrato di poter bruciare le tappe collezionando, finora, tre convocazioni con la Nazionale azzurra e due titoli italiani assoluti. Risultati d’eccellenza a cui si aggiungono quelli conquistati nei giorni scorsi a Locarno, al Campionato Svizzero Open dove la Vittorino ha gareggiato con ventinove atleti e conquistando, complessivamente, sedici medaglie: cinque d’oro, nove d’argento e quattro di bronzo.

Le medaglie

Sul primo gradino del podio, con l’oro al collo, sono saliti Sofia Cosenza, che si è imposta nei 50 e nei 100 monopinna Under 18 (21”,30 e 53”,70 i suoi tempi) classificandosi successivamente terza nei 200 pinne Under 18 (2’06”,00 il suo crono); oro anche per Alessandro Barbazza, vincitore dei 200 pinne Under 18 (1’52”,40) e successivamente argento nei 100 pinne Under 18 (50”,40), per Alisia Volpini, che si è imposta nei 25 apnea Esordienti (14”,00) classificandosi successivamente seconda nei 50 pinne Esordienti (29”,60), e oro anche per Tommaso Saltarelli, vincitore dei 25 apnea Esordienti (13”,80). Primo gradino del podio anche per la staffetta della Vittorino della 4×50 mista formata da Yassine Laanaia, Ilaria Boiardi, Sebastiano Rossi e Sofia Cosenza, vincitrice della gara grazie all’ottimo crono di 1’24”,30.

Medaglia d’argento, invece, per Sebastiano Rossi nei 100 e nei 200 monopinna Over 18 (41”,00 e 1’36”,90 i suoi tempi), per Marco Aurelio Volpini nei 50 e nei 100 pinne Esordienti (30”,60 e 1’09”,60), per Federico Pozzi nei 50 pinne Under 18 (23”,10), per Marco Pietralunga nei 50 apnea e nei 50 monopinna Over 18 (16”,90 e 18”,00 i suoi crono), e per Giovanni Cornelli, secondo nei 200 pinne Under 18 (1’54”,40) e successivamente terzo nei 100 pinne (50”,60). Medagliere biancorosso completato dai bronzi conquistato da Ilaria Boiardi nei 100 pinne Under 18 (55”,30) e da Maria Pierri nei 100 pinne Esordienti (1’15”,20).

Risultati di prestigio, ulteriormente impreziositi dai riscontri cronometrici che hanno permesso ad alcuni atleti della Vittorino di staccare il pass per i prossimi Campionati italiani di categoria, in programma a marzo a Lignano Sabbiadoro.

