“Riunioni” a Piacenza per ricomporre la banda e far ripartire lo spaccio, la polizia scopre il piano e scatta il blitz: due arresti e cinque denunce

Nelle scorse settimane, la Sala Operativa della Questura di Piacenza ha ricevuto alcune segnalazioni tramite la App YOUPOL. I cittadini indicavano una serie di viavai sospetti da parte di cittadini nordafricani in alcune palazzine di questo Piazzale Libertà.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno iniziato tutta una serie di monitoraggi e appostamenti nella zona, individuando nei soggetti segnalati, diversi cittadini di origine egiziana. Tra loro alcuni già conosciuti. Due di questi erano noti agli investigatori perché pluripregiudicati per reati in materia di spaccio e con misure cautelari in atto. Parliamo di misure come arresti domiciliari in altra Regione per uno e divieto di dimora a Piacenza per l’altro, oltre che entrambi sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via.

Le visite a Piacenza

I due frequentavano Piacenza utilizzando pretestuosamente le autorizzazioni concesse, che gli consentivano di recarsi in città per lavorare o per partecipare a processi, in realtà cercando di ristabilire il gruppo criminale di cui facevano parte.

Gruppo che le forze dell’ordine avevano disarticolato con le recenti operazioni della Squadra Mobile in materia di faide tra cittadini nordafricani ed in materia di traffico di farmaci droganti da parte di medici infedeli.

I due soggetti, bloccati e denunciati per le numerose violazioni, hanno visto le misure cautelari aggravate e quindi arrestati con custodia cautelare in carcere.

Il blitz nell’abitazione

Inoltre, la polizia ha individuato l’abitazione dove avevano trovato rifugio i restanti cittadini segnalati, ovvero un appartamento affittato da un cittadino italiano tossicodipendente.

Nella mattinata di venerdì 28 novembre, una decina di operatori della Squadra Mobile ha fatto irruzione nell’appartamento, e hanno bloccato e perquisito cinque persone, quattro cittadini egiziani, di cui uno con gravi precedenti sempre per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, e l’affittuario italiano.

Gli agenti hanno sequestrato nell’appartamento, oltre ad una modesta quantità di hashish, anche 3 bilancini, 2 coltelli sporchi di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento di droga.

Due dei fermati venivano denunciati per aver dichiarato false generalità ai poliziotti nelle procedure di identificazione, tutti e cinque venivano invece denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il locatore veniva colpito da quattro sanzioni amministrative per non aver comunicato all’Autorità di P.S. l’avvenuta ospitalità dei cittadini stranieri, per un totale di 4000 euro.

