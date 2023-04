Pasqua 2023, Don Maloberti: “In un presente difficile bisogna aprirsi agli altri uscendo dalla solitudine” – AUDIO

Pasqua 2023, Don Maloberti: “In un presente difficile dobbiamo aprirci agli altri“. Durante la Settimana Santa a Piacenza, il Direttore del Nuovo Giornale della Diocesi di Piacenza – Bobbio ha parlato a Radio Sound della Messa di guarigione spirituale in programma il 4 aprile alle 21 in Santa Maria di Campagna e di come ci stiamo avvicinando alla festività pasquale.

“Siamo in un momento di grande preoccupazione – spiega Don Davide Maloberti. Da un lato abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché il Covid ha allentato la presa, però siamo soffocati dal problema della guerra, incertezza internazionale e problemi economici. Per questo è importante fare chiarezza dentro di se su dove condurre la propria vita“.

Come fare?

Dobbiamo darci una risposta, di non rinchiuderci dentro se stessi ma aprirci agli altri. In particolare con una testimonianza di amore perché amando gli altri si è guariti. Diceva San Vincendo dè Paoli di aprirsi agli altri così Cristo sarà la nostra guarigione. Perché l’incontro con gli altri ci apre a esperienze nuove facendoci uscire dalla solitudine.

Pasqua 2023, Don Maloberti: AUDIO INTERVISTA