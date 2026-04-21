In arrivo quattro nuovi agenti di polizia locale e due ausiliari del traffico

Prenderanno servizio da lunedì 4 maggio quattro Agenti di Polizia Locale neo assunti, inquadrati nell’Area degli Istruttori e due Operatori Esperti Ausiliari del Traffico con contratto a tempo indeterminato. L’arrivo di nuove figure, dopo i concorsi degli ultimi mesi, permetterà di rinforzare il comparto della Sicurezza e della Polizia Locale.
Sono inoltre previste ulteriori assunzioni a tempo determinato per il profilo di Operatore Esperto Ausiliario del Traffico. Tre nuovi addetti presteranno servizio dal 4 maggio al 4 novembre 2026, mentre un quarto opererà dal 20 maggio al 20 novembre 2026.
“Le recenti assunzioni – spiega l’Amministrazione comunale – consolidano ulteriormente l’organico impegnato nelle attività di vigilanza, sicurezza urbana e gestione della mobilità. L’arrivo di nuovo personale conferma l’impegno del Comune di Piacenza nel percorso intrapreso per potenziare le risorse umane e garantire servizi sempre più efficienti e qualificati alla cittadinanza”