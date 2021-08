Piacenza e Fiorenzuola inserite nel Girone A: doppio derby piacentino in arrivo

Sono ufficiali i calendari 2021/2022 di Piacenza e Fiorenzuola (clicca qua) che sono state entrambe inserite nel Girone A di Serie C. L’andata del derby si giocherà il 14 novembre, mentre il ritorno è fissato per il 20 marzo. Il girone d’andata si chiuderà il 19 dicembre. Il ritorno inizierà il 22 dicembre e poi via fino all’ultima di campionato del 24 aprile.

Turni infrasettimanali: due nel girone di andata, mercoledì 29 settembre e mercoledì 20 ottobre. Diverso il girone di ritorno con tre gare fissate al mercoledì (22 dicembre, 16 febbraio e 16 marzo), oltre alle partite del 15 aprile del venerdì di Pasqua.