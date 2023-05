Piacenza Pride, gli organizzatori: “Un successo, grazie ai piacentini. Raccolti mille euro per la Romagna”

Il Piacenza Pride è stato un successo di partecipazione da parte di tutta la comunità piacentina oltre le nostre aspettative (oltre 3000 persone coinvolte lungo il corteo e ai Giardini Margherita, soprattutto famiglie, ma anche anziani, giovani, bambini, tutti sorridenti in quella che da alcuni bambini spontaneamente è stata chiamata “marcia dell’amore”).

Ringraziamo i volontari del corteo, l’associazione Quartiere Roma, il Comune di Piacenza e tutte le persone presenti.

Vorremmo estendere la nostra riconoscenza a tutte le forze dell’ordine e alla Questura che hanno accompagnato la manifestazione.

Cogliamo infine l’occasione per comunicare che, durante il Pride di sabato scorso, abbiamo raccolto circa 1000€, destinati come promesso ad Anpas per le popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione .

Un doppio successo, che fa di sabato una giornata storica per Piacenza.