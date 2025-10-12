Piacenza – Sasso Marconi LIVE su Radio Sound dalle 15:00

Il Piacenza di Arnaldo Franzini non vince da 2 turni e ha bisogno dei 3 punti per non perdere la scia dal treno di vetta. Al “Garilli” arriva il Sasso Marconi, capace la scorsa settimana, di superare la Pro Sesto
La probabile formazione
Piacenza 4-3-3: Ribero, Ciuffo, Silva, Sbardella, Zaffallon, Putzolu, Taugourdeau, Poledri, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini
Sasso Marconi 4-3-1-2. Celeste, Barattini, Montanaro, Merighi, Tarozzi, Cinquegrana, Ghebreselassie, Pelloni, Leonardi, Geroni, Mazia. All. Franco Farneti